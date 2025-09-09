Audiencia de Joaquín Guzmán López es aplazada hasta noviembre

En mayo de 2025, fiscales de EU informaron que no pedirán la pena de muerte para Guzmán López, si era condenado por cargos de narcotráfico en el país.
De acuerdo con el portal del BOP, Guzmán López está recluido en el Centro Correccional Metropolitano (CCM) de Chicago. Su número de registro es el 72884-748.
Guzmán López, de 38 años, está acusado de conspirar en empresa criminal continuada, importar y distribuir fentanilo, blanquear dinero y usar armas de fuego.
Joaquín Guzmán López, alias "El Güero", "Moreno" y/o "Güero Moreno", es uno de los cuatro hijos de el "Chapo" Guzmán tuvo con Griselda López: Ovidio, Griselda Guadalupe y Édgar (asesinado en 2008).