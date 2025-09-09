Publicidad

México

Audiencia de Joaquín Guzmán López es aplazada hasta noviembre

La audiencia de Joaquín Guzmán López estaba programada para este15 de septiembre, pero se pospuso para el próximo 13 de noviembre.
mar 09 septiembre 2025 01:31 PM
joaquin guzman lopez
Joaquín Guzmán López, es hijo de Joaquín Guzmán Loera.

La audiencia de Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, en una Corte de Chicago fue aplazada nuevamente, de este 15 de septiembre al próximo 13 de noviembre.

El cambio de fecha fue anunciado por las autoridades estadounidenses este martes, tras la decisión de la jueza Sharon Johnson Coleman.

Guzmán López fue acusado en 2023 junto con tres de sus hermanos –conocidos como los "Chapitos"– de cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionados con su toma del liderazgo del Cártel de Sinaloa, tras la extradición de su padre a Estados Unidos en 2017.

El hijo del "Chapo" Guzmán fue puesto bajo custodia de las autoridades de EU en julio de 2024, junto a Ismael "El Mayo" Zambada, acusado de ser uno de los capos del narcotráfico que fundó el Cártel de Sinaloa.

México

Ovidio Guzmán reaparece en registros del Buró Federal de Prisiones de EU

Tras su detención, en julio de 2024, el hijo de Joaquín ''El Chapo'' Guzmán se declaró no culpable de todos los cargos en su contra.

En mayo de 2025, fiscales de EU informaron que no pedirán la pena de muerte para Guzmán López, si era condenado por cargos de narcotráfico en el país.

De acuerdo con el portal del BOP, Guzmán López está recluido en el Centro Correccional Metropolitano (CCM) de Chicago. Su número de registro es el 72884-748.

Guzmán López, de 38 años, está acusado de conspirar en empresa criminal continuada, importar y distribuir fentanilo, blanquear dinero y usar armas de fuego.

Joaquín Guzmán López, alias "El Güero", "Moreno" y/o "Güero Moreno", es uno de los cuatro hijos de el "Chapo" Guzmán tuvo con Griselda López: Ovidio, Griselda Guadalupe y Édgar (asesinado en 2008).

