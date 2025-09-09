Audiencia de Joaquín Guzmán López es aplazada hasta noviembre

Guzmán López fue acusado en 2023 junto con tres de sus hermanos –conocidos como los "Chapitos"– de cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionados con su toma del liderazgo del Cártel de Sinaloa, tras la extradición de su padre a Estados Unidos en 2017.

El hijo del "Chapo" Guzmán fue puesto bajo custodia de las autoridades de EU en julio de 2024, junto a Ismael "El Mayo" Zambada, acusado de ser uno de los capos del narcotráfico que fundó el Cártel de Sinaloa.

Tras su detención, en julio de 2024, el hijo de Joaquín ''El Chapo'' Guzmán se declaró no culpable de todos los cargos en su contra.