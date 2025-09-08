Sismo hoy en CDMX: se registra temblor en Oaxaca este 8 de septiembre 2025

Varios usuarios de la app SkyAlert sí recibieron una notificación sobre el sismo que tendría una intensidad moderada.

Usuarios en redes sociales afirman haber sentido el sismo en varias alcaldías como Coyoacán y Benito Juárez.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.2 Loc. 1 km al NORTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 08/09/2025 16:33:21 Lat 16.35 Lon -98.05 Pf 10 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) September 8, 2025

#Sismo de intensidad "fuerte" en la zona de #Pinotepa, Oaxaca.



Se estimaron intensidades leves a moderadas en zona centro del país. pic.twitter.com/al3VnCtsr5 — SkyAlert (@SkyAlertMx) September 8, 2025

¿Cuáles son las zonas sísmicas en CDMX?

Puedes consultar el Atlas Nacional de Riesgos en http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/visor-capas.html , o bien, consultar el siguiente mapa elaborado por un geógrafo de la UNAM.

Hay que tomar en cuenta que los riesgos no se limitan únicamente a la intensidad sísmica que puede sufrir cada colonia o alcaldía en la CDMX. Por ejemplo, en la alcaldía Álvaro Obregón hay otros peligros asociados, revisados por el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

"El Atlas de Peligros y Riesgos para la alcaldía Álvaro Obregón (SPC, 2014a) establece que los riesgos geológicos en la demarcación son: fallas geológicas, hundimientos, taludes, caída de rocas, derrumbes y zonas minadas. El riesgo más grande para las viviendas, las cuales se han construido de manera informal e incumpliendo los requerimientos de seguridad, lo representan las minas, oquedades y derrumbes", indica el estudio Actualización de la zonificación sísmica de la Ciudad de México y áreas aledañas.

Información en desarrollo.