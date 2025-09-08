Publicidad

México

Sismo hoy en CDMX: se registra temblor en Oaxaca este 8 de septiembre 2025

Por su intensidad, no se activó la alerta sísmica de la capital del país, sin embargo la app de SkyAlert sí mando la notificación a sus usuarios.
lun 08 septiembre 2025 04:42 PM
alerta-sismica-cdmx-hoy.jpg
La alerta sísmica se activó en algunas zonas de la Ciudad de México esta tarde.

Este lunes, a las 16:33 horas, se registró un sismo de magnitud 5.2 con epicentro localizado 1 kilómetro al norte de Pinotepa Nacional, Oaxaca.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, no ameritó la activación de la alerta por la estimación de energía en los primeros segundos.

Varios usuarios de la app SkyAlert sí recibieron una notificación sobre el sismo que tendría una intensidad moderada.

Usuarios en redes sociales afirman haber sentido el sismo en varias alcaldías como Coyoacán y Benito Juárez.

¿Cuáles son las zonas sísmicas en CDMX?

Puedes consultar el Atlas Nacional de Riesgos en http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/archivo/visor-capas.html , o bien, consultar el siguiente mapa elaborado por un geógrafo de la UNAM.

Hay que tomar en cuenta que los riesgos no se limitan únicamente a la intensidad sísmica que puede sufrir cada colonia o alcaldía en la CDMX. Por ejemplo, en la alcaldía Álvaro Obregón hay otros peligros asociados, revisados por el Instituto de Ingeniería de la UNAM.

"El Atlas de Peligros y Riesgos para la alcaldía Álvaro Obregón (SPC, 2014a) establece que los riesgos geológicos en la demarcación son: fallas geológicas, hundimientos, taludes, caída de rocas, derrumbes y zonas minadas. El riesgo más grande para las viviendas, las cuales se han construido de manera informal e incumpliendo los requerimientos de seguridad, lo representan las minas, oquedades y derrumbes", indica el estudio Actualización de la zonificación sísmica de la Ciudad de México y áreas aledañas.

Información en desarrollo.

