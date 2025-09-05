Calendario de pagos Bienestar, del 8 al 12 de septiembre: fechas por apellido

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que, del 1 al 25 de septiembre, los derechohabientes y beneficiarios de las Pensiones y Programas para el Bienestar de las mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, madres trabajadoras y las y los sembradores recibirán el pago correspondiente al bimestre.

Quiénes reciben el pago del 8 al 12 de septiembre

La dispersión del dinero queda de la siguiente manera de acuerdo con la primer letra del primer apellido:

Lunes 8 de septiembre: G

Martes 9 de septiembre: G

Miércoles 10 de septiembre: H, I, J, K

Jueves 11 de septiembre: L

Viernes 12 de septiembre: M

Cuál es el monto de las pensiones

Para el periodo septiembre-octubre, el gobierno mexicano planea apoyar a un millón de mujeres de 63 y 64 años con 3,000 pesos de la Pensión Mujeres Bienestar; mientras que los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultos Mayores recibirán 6,200 pesos.

Montiel Reyes señaló que los derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad reciben 3,200 pesos bimestrales; las beneficiarias del Programa de Apoyo para el Bienestar de Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras 1,650 pesos; en tanto que las y los sembradores de Sembrando Vida reciben 6,450 pesos por el pago de su jornal mensual.

¿Qué hacer si no me depositaron mi pensión?

La Secretaría de Bienestar pone a disposición su línea para dudas o aclaraciones de las pensiones. El teléfono es 800 639 42 64, al llamar ten a la mano identificación oficial y CURP.

En el caso de Becas Benito Juárez, el teléfono es 55 1162 0300 y para Jóvenes Construyendo el Futuro se pueden comunicar al 800 841 2020.

Cómo queda el calendario completo de pagos