¿Puedo comprar una casa del gobierno? Conavi anuncia quiénes tendrán acceso a Vivienda para el Bienestar

Solicitudes preseleccionadas para Vivienda para el Bienestar

La Conavi publicó la lista de la primera fase de la primera etapa del programa que busca otorgar créditos para una vivienda accesible y digna a los mexicanos. Los registros seleccionados están disponibles en el siguiente enlace: https://www.gob.mx/conavi/documentos/listado-de-solicitudes-preseleccionadas-agosto-2025

Las personas que hayan participado en el proceso podrán localizar su número de registro en el documento. Como recomendación, se sugiere descargar el listado en un documento PDF y abrirlo en un visor de documentos. Dirigirte a la opción de ‘Búsqueda’.

Escribe el número de registro o folio que te fue asignado durante el proceso. El documento lo localizará de manera inmediata en caso de que haya sido seleccionado.

En caso de no concer tu folio, accede al siguiente enlace del sistema de Conavi https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/#/Inicio y dirígete a la casilla de ‘Ingresa tu Folio o CURP’. Escribe tu CURP y podrás recibir información acerca de tu solicitud.

¿Qué sigue después de los resultados?

Las personas que hayan sido preseleccionadas, el personal de la Conavi o servidores del Gobierno de México se comunicarán a través de los números telefónicos que se proporcionaron durante el registro para programar una visita domiciliaria.

La Conavi solicita que se mantengan atentas y atentos a las llamadas telefónicas o mensajes recibidos para el contacto, ya que solamente se realizarán dos intentos. En caso de que no se encuentre disponible en ambas ocasiones, el proceso no podrá continuar.

Requisitos para la visita domiciliaria

De acuerdo con el sistema integral de la Conavi, las personas que hayan sido seleccionadas para una visita domiciliaria deberán contar con la siguiente información:

- Acta de nacimiento;

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses;

- CURP;

- Comprobante de ingresos o carta de declaración de ingresos;

- Identificación oficial vigente;

- Comprobante de estado civil (acta de matrimonio o constancia de concubinato; en caso de estar soltero se requiere de una constancia de inexistencia de datos registrales de matrimonio);

- Certificado de no propiedad;

- Carta de No Derechohabiencia (formato bajo protesta de decir verdad);

- De ser el caso, certificado de discapacidad emitido por una institución pública de salud.

Esta documentación será entregada únicamente a las personas que sean seleccionadas para la segunda etapa.

Análisis final para otorgar el crédito

La Conavi analizará la documentación e información para determinar el listado final de las personas que serán beneficiarias de Vivienda para el Bienestar. Los resultados serán publicados en el sitio web oficial (www.gob.mx/conavi) y en lugares estratégicos dentro del polígono de atención.

Puedes consultar los Módulos de Registro desde https://sistemaintegral.conavi.gob.mx:81/pvb/#/Inicio y hacer clic en la entidad donde residas para desplegar la información de atención.

Una vez que se apruebe el subsidio de vivienda, se firmarán los instrumentos jurídicos correspondientes.

¿Cómo son las casas de Vivienda para el Bienestar?

Las viviendas que están disponibles para este esquema tienen un costo promedio de 600,000 pesos para 60 metros cuadrados distribuidos en

2 recámaras,

una cocina,

un baño completo,

sala-comedor

un área de servicio.

Además de espacios libres y cajones de estacionamiento. Los diseños y proyectos de vivienda son diferentes según la entidad. Puedes conocerlos aquí.

Vivienda para el Bienestar colabora con otras instituciones como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); de Bienestar; y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi), Fovissste, Financiera para el Bienestar y el Infonavit.