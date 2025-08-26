Septiembre destaca en México por las conmemoraciones cívicas y culturales que acompañan a este mes, considerado uno de los más activos en cuanto a efemérides.
Si tienes dudas sobre cuáles son los días de descanso obligatorio o qué fechas aparecen en el calendario escolar como asueto, aquí encontrarás la información oficial.
¿Qué día es descanso oficial para trabajadores?
La Ley Federal del Trabajo establece de manera clara qué fechas son feriados obligatorios. Para el caso de septiembre de 2025, solo se contempla el martes 16 de septiembre, día en que se conmemora el inicio de la Independencia de México.
Esto significa que si eres trabajador, ese día no deberás acudir a tu centro laboral. En caso de que tu patrón te pida trabajar en esa fecha, la ley marca que deberás recibir el pago correspondiente a día festivo, además de tu salario normal.
Fuera de esta fecha, el resto de los días de septiembre son laborales para el sector productivo.
¿Qué descansos aplican para estudiantes?
En el caso de las escuelas, la Secretaría de Educación Pública define los descansos y días de consejo técnico en su calendario oficial. Para septiembre de 2025 están contempladas dos fechas: martes 16 de septiembre por la Independencia y viernes 26 de septiembre por sesión de consejo técnico escolar.