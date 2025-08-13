Narcotraficantes mexicanos son trasladados a NY, California, Arizona y Virginia

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detalló que, como parte de una operación conjunta entre ambos países, el 12 de agosto fueron trasladados 26 reos de cinco centros penitenciarios federales y cuatro estatales.

Fueron trasladados por vía aérea y terrestre al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desde donde partieron a Estados Unidos en 12 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Aérea y la Secretaría de Marina, para ser entregados a las autoridades que los requerían en ese país.

De acuerdo con el funcionario federal, ocho de los trasladados a Nueva York, de los cuales ocho fueron a White Plains y uno a John F. en Nueva York.

Cinco líderes del narcotráfico fueron llevados a San Diego California, seis a Phoenix, Arizona y otros seis a Dulles en Virginia.

Algunas de las organizaciones criminales a las que pertenecían los reos trasladados a Estados Unidos son el Cártel de Sinaloa y sus fracciones Los Mayos y/o Los Mayitos y/o La Mayiza, Los Chapitos, Los Zetas / Cártel del Pacífico / Cartel del Noreste, La familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.