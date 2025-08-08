Males cardiacos, diabetes y cáncer, primeras causas de muerte de los mexicanos

Principales causas de muerte en México

Durante 2024, las principales cinco causas de muerte de los mexicanos fueron las enfermedades del corazón, con 192,563 fallecimientos registrados; la diabetes mellitus cobró la vida de 112,641 personas, y los tumores malignos, 95,237.

Las enfermedades del hígado causaron la muerte de 40,704 mexicanos, mientras que 39,729 murieron por un accidente.

Las tres primeras causas de muerte registran un aumento de casos respecto a 2023. Por ejemplo, las enfermedades del corazón pasaron de una tasa de 146.3 muertes por casa 100,000 habitantes en ese año a 148.1 en 2024.

Las muertes por diabetes mellitus se incrementaron de 85.1 a 86.6 por casa 100,000 habitantes; y los decesos por cáncer subieron la tasa de 70.8 a 73.2.

Covid sale de las primeras causas de muerte

En 2024, la enfermedad covid-19 ya no se ubicó entre las 20 principales causas de muerte de los mexicanos.

Durante la pandemia, este virus fue la segunda causa de muerte en 2020; un año después ocupó el primer lugar y en los siguientes años bajó a la quinta y 17 posiciones.

Con 1,416 muertes en 2024, el covid quedó fuera de las principales causas de fallecimiento.