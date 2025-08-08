Caro Quintero pide cambio de cárcel y contacto con su familia

De acuerdo con lo expuesto en el documento, a Caro Quintero no lo dejan ni participar en eventos religiosos dentro de la prisión estadounidense.

"Las únicas visitas del señor Quintero han sido las de su equipo de defensa designado por el tribunal. Además, desde la presentación de los Medidas Administrativas Especiales, no se le ha permitido al señor Quintero ni siquiera contacto indirecto con su familia, ya que su equipo de defensa tiene prohibido divulgar sus comunicaciones a terceros", agregó la defensa.

Caro Quintero asegura que lo tienen confinado en una celda pequeña y sin ventanas.

''Permanece en esta celda solo 23 horas al día, de lunes a viernes; los fines de semana, permanece confinado las 24 horas del día y no se le permite hacer ejercicio. Sus cosas pasan por una ranura en la puerta y come solo. La luz siempre está encendida. Con el aire acondicionado inestable, a menudo le falta ropa de abrigo y mantas", expuso la defensa.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo esta semana que no pedirá la pena de muerte para Rafael Caro Quintero, a pesar de las acusaciones de profundos vínculos con las actividades violentas de los cárteles.

Caro Quintero fue extraditado a Estados Unidos en febrero, junto con otros 28 presuntos miembros de cárteles, en el marco de la mayor entrega de sospechosos de narcotráfico realizada por México en 10 años.

El septuagenario había pasado décadas en prisión por el asesinato de un agente de la DEA.

Caro Quintero se ha declarado no culpable de los cargos de narcotráfico que le imputan en Estados Unidos.

Carta del ''Chapo''

El narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, más conocido como ''El Chapo'', pidió esta semana que lo dejen comunicarse con uno de sus abogados.

En una carta dirigida al juez Brian M. Cogan, el exlíder del Cártel de Sinaloa dijo que es necesario el contacto con su defensa a través de cartas o llamadas telefónicas.

''El abogado me escribió, pero hasta el día de hoy no me han entregado las dos cartas que me escribió el abogado Encinosa”, dijo Guzmán.

El juez Cogan, quien lo sentenció a cadena perpetua, le respondió que no es él la instancia adecuada para resolver su problema.