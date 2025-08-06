Segunda Sala de la Corte cierra sesiones; “cambió vida de muchos”, dice Laynez

Al encabezar la ceremonia de cierre del periodo de sesiones, el ministro presidente de la Segunda Sala advirtió que, tras la reforma al Poder Judicial, las salas especializadas en temas de alta complejidad jurídica desaparecerán, en cumplimiento con los nuevos lineamientos y funciones constitucionales que regirán a este Poder de la Unión.

Al borde del llanto, Laynez aseguró que en el periodo de existencia de la Segunda Sala, quienes conformaron el órgano interno lograron resolver temas que impactaron la vida de muchas personas.

“Aquí debatimos, resolvieron y resolvimos asuntos que impactaron la vida de muchas ciudadanas y ciudadanos, a partir de 2011 que vino a romper el paradigma de la defensa de los derechos fundamentales y la protección de las minorías y los grupos vulnerables”, apuntó.

Antes de concluir su discurso y declarar el cierre definitivo a la Segunda Sala, Javier Laynez aprovechó para reconocer a las ministras y ministros que formaron parte a los largo de su historia, así como a los trabajadores, secretarios y asesores del órgano.

Algunos de los casos relevantes de la segunda sala fueron: