Autoridades desarticulan a “Los Alfas”, grupo dedicado a la extorsión en Edomex

La operación fue encabezada por la Fiscalía del Estado de México, en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa; Secretaría de Marina; Secretaría de Seguridad Ciudadana y Guardia Nacional.

El grupo criminal tiene orígenes en el estado de Jalisco y operaba en el Valle de Toluca.

Entre los 27 detenidos, se encuentra Eduardo Alberto “N”, alias “El Alfa”, identificado como líder del grupo delictivo, generador de violencia y objetivo prioritario, informó Harfuch.

Durante las acciones operativas, fueron halladas dos víctimas que refirieron estar secuestradas, y se aseguraron armas de fuego, narcóticos y vehículos con reporte de robo.

La extorsión en México no deja intacto a nadie. Comerciantes, empresarios, agricultores, constructores, amas de casa, empleados e incluso reclusos son víctimas diarias de este delito que va en aumento.

Cifras oficiales arrojan que la extorsión está en los niveles más altos por lo menos de la última década: más de una víctima cada hora. Este histórico repunte llevó al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum a implementar una estrategia nacional para combatirla.

Expertos en seguridad advierten que, aunque el plan tiene debilidades, es un acierto que haya un reconocimiento público de que es un problema que va en aumento y es necesario atender con un nuevo plan.