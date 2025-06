Flujos de dinero ilícito alcanzan 1% del PIB de México, revela informe de la ONU

Además, el tráfico ilegal de sustancias genera altos ingresos a los narcotraficantes. Según cálculos del estudio, entre 2015 y 2018, los cárteles de la droga mexicanos generaron un promedio anual de 12.1 billones de dólares: 4.5 billones corresponden al trasiego de cocaína; 2.8 billones a la metanfetamina, y 4.8 billones de dólares por tráfico de heroína.

"Las estimaciones varían, pero es probable que el tráfico ilegal de drogas genere cientos de miles de millones de dólares al año en todo el mundo, lo que lo convierte en un negocio atractivo tanto para individuos como para grupos delictivos”, expone el estudio.

El informe detalla que los grupos del narcotráfico en el país y Colombia ejercen una influencia significativa en las zonas donde operan, incluyendo los Andes, Centroamérica y México.

Incluso, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha declarado que los cárteles mexicanos no podrían lucrar con el tráfico de droga, si no fuera por su capacidad para lavar dinero y remitir las ganancias al país a través de instituciones financieras legales.

Bajo esa premisa, este miércoles acusó a dos bancos y una casa de bolsa mexicanos de realizar operaciones financieras para "blanquear" dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, de Los Beltrán Leyva y del Cártel de Sinaloa.

Según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, Vector, CIBanco e Intercam facilitaron el lavado de 186 millones de dólares producto del tráfico ilícito de fentanilo.

⚠️En 2023, cerca de 316 millones de personas consumieron sustancias psicoactivas💊, un 6% de la población de 15 a 65 años, frente al 5.2% en 2013: Informe Mundial sobre las Drogas 2025.



Al establecer compromisos financieros y políticos 🇺🇳🤝🇲🇽, podemos reducir este impacto. pic.twitter.com/7SSdR0zDQy — UNODC México (@UNODCmexico) June 26, 2025

El gobierno mexicano considera, sin embargo, que Estados Unidos no ha presentado “pruebas contundentes” de que esas tres instituciones financieras lavaron dinero de los cárteles de la droga.

“No hay ninguna prueba, son dichos”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves. “Esta es nuestra posición: nosotros no vamos a cubrir a nadie, no hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero, no con dichos, sino con pruebas contundentes”, agregó.