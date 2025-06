Candidato ganador, preso por presunto abuso sexual, aún puede ser elegible

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, reconoció que no hay sentencia firme en ese caso, es decir, que en estricto sentido Orduña aún no puede ser declarado inelegible, pero pidió esperar la decisión final sobre el caso.

“Sabemos, tenemos información de que está privado de su libertad en situación de Prisión Preventiva. Más allá no tenemos ninguna sentencia. Sin embargo, hay deliberaciones al interior para ver qué es lo que hay que hacer con ese caso en específico”, declaró.

El Consejo General del INE continuará con la calificación de la elección de magistrados de circuito y posteriormente iniciará la de jueces federales de distrito, momento en el que analizará el caso de Orduña Hernández.

En caso de no encontrar impedimentos y tras aplicar reglas de paridad, les entregará sus constancias por haber obtenido la mayoría de votos para acceder al cargo.

En la revisión de las candidaturas ganadoras, el INE analiza que cumplan con la “8 de 8” es decir, que hayan presentado su declaración voluntaria y además existan pruebas, de que no son deudores alimentarios, no hayan ejercido violencia familiar en contra de la mujer o menores de edad y además que cumplan otras dos condiciones: que no estén sentenciados por delitos que ameriten cárcel o no estén prófugos de la justicia.

Sin embargo, la fracción VII del artículo 38 de la Constitución establece que son inelegibles al cargo sólo si hay sentencias firmes.

“Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”, señala.

En el caso de Orduña, aunque está en prisión desde abril de 2025, cinco días después de iniciadas las campañas judiciales, obtuvo 44,221 votos sin hacer proselitismo.

Héctor Ulises Orduña, candidato a juez federal mixto en Veracruz, no pudo votar pues desde los primeros días de abril está en prisión preventiva por presunto abuso sexual. (Foto: Captura de pantalla de los Cómputos Distritales del INE sobre la elección judicial 2025.)

Con esa cifra quedó en segundo lugar y ganó el cargo. Ahora estará a revisión su caso en el INE y eventualmente, si impugna, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Según el currículo que subió a la plataforma del INE “Conóceles”, el candidato lleva 15 años dedicado al litigio como abogado postulante.

En su campaña propuso “que todos los aspirantes a jueces y magistrados que resulten electos, sean sujetos a un escrutinio periódico (una vez cada dos años), ser sometidos, a un examen de polígrafo, un antidoping, un estudio socioeconómico, un estudio psicométrico y psicológico”.