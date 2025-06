‘Ciudad de México, corazón grande’

La secretaria de Turismo capitalina cuenta que hicieron una alianza con los estados cercanos, como Morelos, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y hasta Guerrero para recibir a los 5.5 millones de turistas que se espera acudan al Mundial, pero que no solo asistan a los partidos si no que también conozcan la riqueza de la CDMX y el país.

"Vamos a lanzar estos días ya una campaña que se llama ‘Ciudad de México, corazón grande’ y vamos a poner de manifiesto este corazón grande de la ciudad para que recibamos a todo mundo, que se sientan felices de venir y que una vez que vengan se conviertan a nuestros embajadores y promotores para para el turismo de la ciudad", dice.

Frausto explica que la ciudad tiene una enorme capacidad para recibir visitantes. Expone que el año pasado hubo 14.8 millones de turistas solamente hospedados en hoteles, pero si se suma a quienes se hospedan en plataformas o con amigos y quienes vienen, por ejemplo, de negocios y se van, visitantes o peregrinos, se llega a 58 millones.

En cuanto al tema de la gentrificación y la posiblidad que se especule con el suelo, la funcionaria señala que el turismo tiene que generar bienestar para quienes vivimos y para quienes vienen de fuera.

"No es un tema sencillo, no hay una fórmula contra la gentrificación en el mundo. Creo que una de las herramientas fuertes que tiene la jefa de Gobierno es un programa muy contundente y agresivo sobre la vivienda, cómo dar derechos a vivienda a muchísima gente que no tendría esa posibilidad, entonces, ahí ya se va equilibrando un ecosistema: que no te expulsen, sino que tengas oportunidad también de vivir junto a una zona turística", considera.