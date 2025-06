La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, criticó los comentarios de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre los actos violentos cometidos durante las protestas en Los Ángeles, contra las redadas migratorias. De acuerdo con Noem, la presidenta mexicana alentaba las manifestaciones.

"Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles, y la condeno por ello", dijo Noem a periodistas en la Casa Blanca. "No debería alentar las protestas violentas que están ocurriendo", añadió. "La gente puede protestar pacíficamente. Pero la violencia que estamos viendo no es aceptable, y no va a ocurrir en Estados Unidos".

La mandataria mexicana respondió en su cuenta de X se que trata de un error, y es una acusación falsa, ya que ella desaprueba los actos de violencia durante las protesta.