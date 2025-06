Con violencia y movilización la CNTE abre frente, pero Sheinbaum no cede

El 7 de junio, la CNTE levantó el plantón que mantenía en el Zócalo capitalino desde el 15 de mayo; se fue con la advertencia de que es un retiro temporal y estratégico, y que regresará a la Ciudad de México con "millones" de refuerzos.

La secretaria General de la Sección 22 de la Coordinadora en Oaxaca, Yenny Aracely Pérez, acepta que, pese a todas las manifestaciones realizadas en 24 días, no lograron que se cumpliera la petición principal: la desaparición de la ley que consideran que disminuye el valor de sus pensiones.

Respecto a nuestra demanda central no tuvimos el logro esperado. Sin embargo, reiteramos que no porque llegara Morena iba a cambiar la situación del país; sigue siendo un gobierno de continuidad neoliberal". Yenni Pérez, líder la Sección 22 de la CNTE en Oaxaca.

La docente defiende las movilizaciones y asegura que el magisterio disidente no solo logró “desenmascarar” al gobierno de la llamada Cuarta Transformación, sino que evidenció que éste no escucha a los profesores.

“Que el pueblo sepa que hay un gobierno que no escucha, que si bien se dice de puertas abiertas se caracteriza de hacer oídos sordos al no resolver la demanda central que tenemos: la abrogación de la Ley del ISSSTE y que fue un compromiso de campaña de la presidenta Sheinbaum”, señala.

Ven negociación 'confidencial'

Erick Avilés, director de Mexicanos Primero en Michoacán, señala que, si bien en la agenda pública la narrativa es que los profesores de la CNTE se regresaron a sus estados sin lograr sus objetivos, puede haber una "agenda confidencial" con el gobierno.

Esta agenda, advierte el especialista, puede incluir la negociación de plazas, viáticos, vehículos, posiciones políticas o administrativas, e incluso la remoción de personal en el sector educativo.

“Ahora que se fueron de la Ciudad de México y se dieron cuenta que no había margen de maniobra para que el gobierno federal respondiera favorablemente a sus demandas, regresan con las manos vacías al menos en la agenda pública. Habría que verificar cuál fue la agenda confidencial o qué fue lo que pidieron los líderes en particular que no estaba estipulado en el pliego petitorio”, comenta.

En entrevista con Expansión Política, el experto en materia educativa señala que los maestros de la CNTE son “obstinados”, por lo que duda que no hayan obtenido algo de las autoridades federales.

“Si levantaron el paro es porque era estéril seguir ahí (en el Zócalo capitalino) y porque muy probablemente obtuvieron algo en lo específico, algo en lo confidencial. Así se manejan este tipo de movimientos: con una doble agenda para obtener y maximizar beneficios”, comenta.