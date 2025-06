"Hacemos un llamado a privilegiar la vía del entendimiento y la negociación pacífica. Recordamos que la violencia y el daño a instalaciones públicas no generan soluciones, sino que retrasan el proceso de acuerdos y afectan a la comunidad educativa y a la sociedad en general", advirtió la Secretaría de Gobernación.

Esa institución, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, ha encabezado el diálogo con los maestros, sin embargo, no se han alcanzado acuerdos. Por parte del Gobierno federal no hay la disposición de aceptar las demandas del magisterio, y a los maestros no les convencen las propuestas planteadas por las secretarías de Gobernación y Educación por lo que piden ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, ese encuentro no se dará, al menos por lo pronto. El pasado 23 de mayo la presidenta sostendría una reunión con los profesores, pero ésta se canceló cuando los profesores incurrieron en violencia contra un comunicador. A partir de ese momento, la presidenta ha insistido que se puede conversar y negociar, pero solo con los secretarios de Estado.

Pero los maestros insisten y este miércoles y jueves radicalizaron sus movilizaciones. Primero intentaron ingresar por la fuerza a la Secretaría de Gobernación, lanzaron bombas caseras y piedras; este jueves la movilización escaló con el incendio de las instalaciones del SNTE.

En su exigencia al diálogo con la presidenta Sheinbaum, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) quemaron un edificio del SNTE. (Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro.)

La presidenta rechazó la violencia en la que han incurrido maestros y la quema que integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) realizaron de la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y consideró que de continuar así, podrían perder el apoyo de los ciudadanos.

“Nunca hemos estado de acuerdo con la violencia y estas afectaciones. Las manifestaciones deben ser pacíficas y si no, tiene que ver deslinde o asumen la responsabilidad de esto. ¿Qué pasó?, ¿quiénes fueron?, ¿quiénes prendieron fuego?”, señaló.

Sheinbaum afirmó que con actos de violencia y afectando a los mexicanos, lo que se logrará es que no se les apoye desde los ciudadanos.

“Si lo que ellos quieren ganar es el apoyo popular frente a su solicitud, sus demandas, pues no es precisamente la forma. Al contrario, lo que reciben es la falta de apoyo frente a actitudes como ésta”, mencionó.