LIVE: La elección judicial no fue una fiesta democrática, dicen expertos

“Fue una elección confusa para quienes fuimos a votar. Era complicada: confundidos, con acordeones, había quienes con el celular o salían a pedir ayudar. Una elección cargada de todos los peores temores que veíamos venir en este proceso: acordeones, poca participación, bajo entendimiento en las boletas, confusión en los funcionarios de casilla, fue una jornada difícil”, contó.

Además, mencionó que esta jornada lejos de ser una fiesta democrática como suele llamarse a las elecciones, fue compleja. A ello se agrega que habrá silencio por parte de las autoridades electorales para conocer los resultados, ya que el conteo de los votos se llevará a cabó en los próximos 10 días.

“Vamos a tener 10 días de incertidumbre durante los cómputos. Uno de los peores enemigos de las elecciones es la incertidumbres en cualquier lugar. Arturo Espinosa Silis.

Mariana Campos, de directora General de México Evalúa, comentó que esta elección judicial no se parece a las que ha organizado el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que pudo generar desconfianza de los ciudadanos para participar.

La experta enlistó las diferencias de estos comicios con anteriores: usualmente los votos que emiten los ciudadanos se cuentan en las casillas y esta vez no será así; todas las boletas que no se usan, se anulan, pero en esta ocasión se guardarán en un sobre, y no habrá un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

“El proceso fue un desastre y creo que eso terminó por no motivar el voto de los mexicanos. De entrada no iban a haber muchos votos. No hay que olvidar que esta participación que de por sí ya es baja, podría implicar muchos votos anulados. La participación efectiva va a ser más todavía más baja de los datos que observamos”, enfatizó.

Asimismo, mencionó que tras estas elecciones, los ciudadanos se irán a dormir sabiendo que fue un proceso electoral en donde se confirmó una baja participación y dentro de esta participación, agregó, habrá votos nulos.

“Creo que el país se va a dormir sabiendo que a pesar de que había supuesta popularidad en esta manera de elegir a los jueces, los mexicanos no se involucraron en esto y hay desinterés”. Mariana Campos.

Además, Mariana Campos comentó que este proceso electoral fue confuso y recordó que durante la discusión de la reforma al Poder Judicial, donde se estableció elegir a los juzgadores por voto directo, se propuso que esto fuera gradual para que los ciudadanos se familiarizarán.

"Si hubiera sido gradual como se dijo, posiblemente no estaríamos viendo esta baja participación. Creo que para quienes promovían esta reforma no salió nada bien", mencionó.

Recordó que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso que los jueces de Distrito y magistrados de Circuito no fueran elegidos por voto directo, sino sólo los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de al Federación y de Disciplina Judicial, así como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aquí puedes ver el Live completo: