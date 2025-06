Taddei, presidenta del INE: Presidirá la Suprema Corte el que obtenga más votos

Taddei dio esta tarde un corte parcial de los Cómputos Distritales de la Elección del Poder Judicial Federal, aun con 91% de las actas contabilizadas.

A pregunta expresa sobre lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien esta mañana aseguró que será una mujer quien encabece la SCJN, Taddei recordó que sí se da prioridad a las mujeres, pero en la lista para la integración, por eso es que serán cinco ministras de la SCJN y cuatro hombres.

Pero la Constitución en el artículo 94 señala que tocará la presidencia de la SCJN en esta ocasión por un periodo de dos años a la candidatura que tenga más votos independientemente del género.

Por eso la consejera presidenta insistió: “el que tenga mayoría de votos tiene la calidad de además de ministro de la Suprema, presidente de la Suprema”.

La Constitución “marca que el que tiene más votos es quien preside la SCJN. Nosotros entregaremos constancia a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mujeres, hombres, con la particularidad de quien ocupa la presidencia”, explicó.

Por ello Taddei descartó conflicto por esa definición de la presidencia de la SCJN, aunque recordó que no le corresponderá al INE definir la presidencia de la Corte, pues eso está en la Constitución.

Dijo no ver motivo para controversia, conflicto poselectoral o posibilidad de anulación de la elección.

No hubo, indicó, “imposibilidad de tener resultados, el bombardeo hacia el sistema de cómputo en intentos de hackeo, el tumbar este tipo de sistemas. No ha ocurrido y tampoco hay manifestaciones extremas en la calle. Porque uno de los principios del instituto es justamente generar el cambio de poder, cuando hay cambio de poder por la vía pacífica y ordenada y esa es la celebración de los procesos electorales periódicamente. No, no veo ninguna crisis poselectoral”.

Taddei dio esta tarde un corte parcial de los Cómputos Distritales de la Elección del Poder Judicial Federal, aun con 91% de las actas contabilizadas. El próximo 15 de junio se declarará la validez de las elecciones y se entregarán las constancias de mayoría.

Por orden de votación dio resultados parciales: ”Lenia Batres con 5,030,281 de votos. Yasmín Esquivel Mossa 4,484,299 votos. Loretta Ortiz 4,291,109 votos. María Estela Ríos 4,024,328 votos. Y en quinto lugar Sara Irene Herrerías Guerra con 2 713, 493 votos.

“Las candidaturas de hombres, Hugo Aguilar Ortiz 5,295,164 millones de votos, Giovanni Azael Figueroa Mejía 3,057,012 votos. Irving Betanzo 2 956, 378 votos. Rodrigo Arístides Guerrero García, 2,935,363 votos”.