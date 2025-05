Paro de CNTE deja 1.5 millones de niños sin clases; SEP llama al diálogo

Delgado habló mientras los maestros de la Coordinadora se retiraban del Aeropuerto de la Ciudad de México, donde realizaron un bloqueo de varias horas durante este viernes.

''La toma del Aeropuerto no tiene mucho sentido porque estamos en una mesa de diálogo con ellos. Ahí se pactó la reunión con la presidenta para este viernes, pero ellos trataron de bloquear la mañanera'', expresó Marrio Delgado al respecto.

''Regresemos a trabajar a las mesas de diálogo. Vamos a hacer iniciativas con la opinión de la base del magisterio. Lo haremos de manera conjunta. Ya los convocamos, pero no ha habido respuesta'', pidió.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 15 de mayo un incremento de 9% al salario de los maestros. La CNTE, sin embargo, exige que el aumento sea del 100%.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es un sindicato magisterial de México que se fundó en 1979 como una alternativa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Desde el pasado 15 de mayo, los integrantes de la CNTE instalaron un plantón en el Zócalo de la CDMX con el objetivo de que se cumplan sus demandas. Además, durante días han realizado bloqueos carreteros, en instancias de gobierno, estaciones del Metro y avenidas principales de la CDMX.

''Nuestro llamado es a que sigamos trabajando, que no haya afectaciones. No queremos confrontación. No nos vamos a cansar de proponer el diálogo. Hoy estábamos listos en recibirlos. Lo que no vamos a hacer como gobierno es caer en algún tipo de provocación'', dijo Mario Delgado a López Dóriga.

El funcionario destacó que los integrantes de la CNTE vienen de una lucha que enfrentó la represión durante décadas en México.

''Le tenemos mucha fe a los maestras y maestras. Va a terminar prevaleciendo la razón'', dijo.

Además del aumento salarial, la CNTE exige la derogación de la reforma al ISSSTE de 2007, la cual acabó con el derecho que tenían los profesores de jubilarse con el 100% de su salario.

También pide regresar al antiguo sistema de pensiones, que no utilizaba las Afores y la abolición de las reformas educativas de 2007 y 2019.