El INE apuesta a las redes sociales para llamar a votar en elección judicial

Con ayuda de patitos de plástico e incluso de caricaturas, el Instituto Nacional Electoral (INE) dio un nuevo impulso a su estrategia en redes sociales para tratar de convencer a los jóvenes de que salgan a votar en la elección judicial del 1 de junio próximo.

En poco más de 20 días se realizarán las elecciones para elegir a una parte de los integrantes del Poder Judicial Federal y en 19 entidades se renovarán sus juzgadores locales. No obstante, aunque aumentó el conocimiento respecto a que habrá una elección, más de la mitad de los ciudadanos no están informados y no les interesa.