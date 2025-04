Entonces organizaciones como Greenpeace México, Agua Clara Ciudadanos por Bacalar y el Consejo Ciudadano y Científico Pro Restauración y Preservación de Bacalar, alzaron la voz e iniciaron con una lucha legal, a través de amparos con los que han logrado suspender las obras en dos ocasiones.

Desde hace varias semanas atrás, ambientalistas y activista han convocado a manifestaciones en defensa de la Laguna de Bacalar, conocida también como "La laguna de siete colores". (Foto: Cortesía)

El ambientalista José Urbina, conocido como "Pepe Tiburón", señaló que no existe un interés de la Secretaría por escuchar o atender al pueblo que se opone y que teme por el impacto ambiental que puede ocasionar o los daños que se pueden provocar al Fuerte de San Felipe, un inmueble que desde 1965 es Patrimonio Histórico Nacional.

"No puede ser que toda una ciudad sea sacrificada por una atracción turística...no es que los soldados no se la merezcan, no es que los militares no puedan tener una casa de descanso, es que no pueden hacer lo que quieran con las leyes que están para proteger a la ciudadanía y al medio ambiente", dijo el ambientalista en entrevista con Expansión Política.

Nadie en Bacalar se va a beneficiar de esta construcción hecha en beneficio de un grupo de soldados.

¿Construcción o remodelación?

Ingenieros militares explicaron en una reunión en la que participaron representantes de los tres niveles de gobierno, ciudadanos y autoridades ambientales, que las obras consistían en una remodelación y ampliación de una casa de descanso para altos mandos militares y sus familias.

De acuerdo con lo dado a conocer durante un encuentro el 25 de marzo, el proyecto consiste en edificar una casa unifamiliar de tres habitaciones de una sola planta, remodelando el inmueble que ya se encontraba en dicho lugar, y que –de acuerdo con activistas– ya fue demolido.

La casa, se informó, tendrá aproximadamente 275 metros cuadrados, de 25 metros de largo por 17 metros de ancho, contará con una terraza con vista a la laguna y chapoteadero.