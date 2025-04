¿Qué pasa en la UNAM?

La UNAM informó que el Consejo Universitario aprobó diferentes modificaciones a la legislación universitaria en materia disciplinaria y estructural, entre ellos, a los los artículos 93, 95, 97, 98, 99 y 100, del Título Sexto del Estatuto General.

El rector de la institución académica, Leonardo Lomelí Vanegas, aseveró que esta reforma se trabajó de manera muy exhaustiva por la Comisión de Legislación Universitaria y se privilegió la búsqueda de consensos.

Sin embargo, entre los cambios que causaron discusión y resistencia, es el señalado al artículo 15 del Reglamento del Tribunal, que menciona la suspensión o expulsión inmediata de quienes incurran en “actos vandálicos”.

De tal manera que el estudiantado de facultades y centros educativos organizaron asambleas, paros y medidas de protesta para la modificación o eliminación del artículo.

Facultades como Ciencias Políticas y Sociales, Economía, Química, Ingeniería, Arquitectura, Artes y Diseño y la Escuela Nacional de Trabajo Social establecieron paros totales o activos, así como la organización de asambleas estudiantiles para definir una postura.

UNAM eliminará el artículo 15

Anteriormente, la UNAM emitió un comunicado el 7 de abril en el que se menciona que a solicitud del rector Leonardo Lomelí, la Comisión de Legislación Universitaria del H. Consejo Universitario revisó el artículo 15 con el propósito de modificar su redacción, o en su caso, quitarlo.

El anuncio de este miércoles confirma la eliminación del artículo, y la decisión será sometida en la próxima sesión del pleno.

"Es importante reiterar que esta disposición no está vigente puesto que el Reglamento no ha sido publicado y el rector ha instruido que no se haga hasta que el Consejo Universitario sesione", menciona el boletín .

¿Cuál fue la postura de la UNAM?

El abogado general de la universidad, Hugo Concha Cantú, afirmó para la Gaceta UNAM , que los derechos relacionados con las libertades de expresión, de manifestación y la libertad de cátedra requieren ser protegidos frente a actos de violencia, y salvaguardar esa “libertad creativa y de expresión” formaron parte de la reforma que aprobó el Consejo, y llevaba 80 años sin modificarse.

“El artículo [15] establece que cuando se trate de actos de violencia extrema se lleve en el Tribunal todo el procedimiento. No tiene nada que ver con que la Universidad quiera criminalizar la protesta. Al contrario, toda la reforma lo que hace es que los derechos de los universitarios - entre otros el de la libertad de protesta, los de manifestación de ideas y de expresión - estén protegidos y se puedan ejercer de la manera correcta”.

Explicó que la reforma es un mecanismo para proteger a la propia comunidad y evitar que algunos grupos realicen actos prohibidos por la legislación.