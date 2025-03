Solo 15 estados tienen leyes de educación menstrual, advierten organizaciones

Cuatro de cada 10 estudiantes, apuntaron, prefiere no ir a la escuela durante su período menstrual; 20% se ausenta por lo menos una vez por este motivo; 30% tiene que improvisar con papel de baño por la falta la toallas sanitarias o productos de gestión menstrual y casi tres de cada cuatro no cuenta con jabón para lavarse las manos.

Pese a que la menstruación es un proceso biológico normal y natural que forma parte del desarrollo de niñas, adolescentes y mujeres, el derecho a una menstruación digna en cada una de las 216,244 escuelas de educación básica y media superior de México es aún una materia pendiente, destacaron las organizaciones.

No solo es frecuente que las y los estudiantes no sepan qué es la menstruación o que desconozcan cómo manejarla higiénicamente y sin riesgos, sino que además carecen de los recursos para adquirir productos o insumos menstruales y no tienen acceso a instalaciones sanitarias adecuadas.

Además, detallan que lo básico en infraestructura para atender la menstruación de las estudiantes en las escuelas tampoco está garantizado, pues 23% de no cuenta con servicio de agua y el 2.5% (cerca de 6,000 escuelas) no tiene baños.

También prevalecen los estigmas, burlas y otras actitudes derivadas de la falta de conocimiento. Esto ocasiona, añaden, que las estudiantes no estén en la escuela y, si están, no pueden concentrarse en su aprendizaje o incluso abandonan las aulas por la presión e incomodidad que les genera la menstruación.