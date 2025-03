Trabajadores del Inai bloquean Avenida Insurgentes; interviene Policía CDMX

“Pedimos una compensación por extinción del Instituto, de manera que podamos nosotros tener seguridad económica en lo que conseguimos un nuevo trabajo”, dijo Yael Rivera, quien labora en la Dirección General de Atención al Pleno del INAI.

Esta manifestación se debe a que ayer se rechazó la propuesta del comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, en en la que se establecía el pago de una “compensación económica” para aquellos servidores públicos que decidieran firmar su retiro voluntario.

El acuerdo establecía la entrega de 90 días de las percepciones brutas diarias, más 20 días por año (con un límite por nivel de puesto), sobre la base del sueldo bruto, conforme al Manual de Percepciones vigente.

La propuesta, sin embargo, fue rechazada con tres votos en contra de las comisionadas Norma Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román, y un voto a favor del comisionado presiente, Adrián Alcalá.

Las comisionadas acusaron que la “compensación” implica que el trabajador termine su relación laboral con el Instituto, es decir, que ya no tendría posibilidad de ser transferido a la secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, dependencia que asumirá parte de las funciones del Inai.

La protesta frente a las instalaciones del Inai inició alrededor de las 9:00 horas, aunque el bloqueo de Insurgentes comenzó después de las 11:00 horas.

Dirante la manifestación, que afecta a cientos de automovilistas, los comisionados se reunieron en el Instituto para construir un acuerdo con la Dirección de Administración del INAI.

Alrededor de las 15:00 horas, elementos antimotines de la CDMX llegaron al sitio y formaron vallas en torno a la protesta.

El presidente del Inai salió de las instalaciones del organismo para tratar de convencer a los inconformes de liberar la vía.

"No afectemos a la ciudad, no afectemos de verdad a los transeúntes, no caigamos en provocaciones, el responsable soy yo... aquí estoy yo, como presidente se lo digo", expresó con tono elevado.

-"No estamos gritando, estamos dialogando", le respondió una trabajadora del Inai.

-"Yo soy el responsable, los invito de verdad, pásenle para acá (a la banqueta), no caigamos en provocaciones externas, ahí está la policía, que esta cumpliendo con su deber, yo les digo, aquí estoy, aquí estamos", agregó el comisionado.

-"Cuando haya una solución, nos replegamos", le insistieron los manifestantes.

Este miércoles, la Cámara de Diputados decidió retrasar hasta su sesión de mañana la aprobación de las reformas con las que comenzará la cuenta regresiva para la extinción Inai.

Con ello, la secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, a través de "Transparencia para el Pueblo", será la instancia responsable de los derechos de los que era garante el organismo.

El personal -al igual que los recursos financieros- del Inai tendría que transferirse en 20 días, contados a partir de la entrada en vigor de los cambios, aunque no hay certeza de que eso ocurra.

La minuta del Senado plantea la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, además de que modifica la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.