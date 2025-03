En 10 de los municipios más pobres de México no llegó la muerte por covid

Cochoapa el Grande es el segundo municipio más pobre de México. Se ubica en Guerrero, en la región de La Montaña, y 99.4% de su población vive con carencias, sin acceso a salud ni educación. Aquí no hay baño ni drenaje. A poco más de la mitad de los hogares no ha llegado la luz eléctrica. Y pese a todo, no se registró una sola muerte en esta localidad durante la pandemia de covid.

Las comunidades recurrieron al autoconfinamiento con sus propios cuerpos de seguridad y policía comunitaria. Establecieron retenes y puntos de revisión en las entradas principales de los únicos caminos accesibles para evitar que el virus penetrara en las comunidades, según señala el estudio Organización y desempeño ante la pandemia. El Ayuntamiento de Cochoapa el Grande .