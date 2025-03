Procuraduría ambiental inspeccionará todos los delfinarios del país

A casi dos meses de estos hechos, la procuraduría ambiental informó este lunes 10 de marzo que suspendió las actividades en el delfinario del Hotel Barceló Riviera Maya por no contar con la autorización para realizar actividades de espectáculos con delfines.

El delfinario no podrá hacer actividades de espectáculos o saltos con los delfines, pues no tiene autorización para dicha actividad, ya que no están contempladas en su plan de manejo y son las que pusieron en peligro la integridad del delfín Mincho.

“Esta es la primera medida que aplicamos a este establecimiento por los hallazgos de nuestra inspección; el trabajo que estamos haciendo no ha concluido”, afirmó Mariana Boy, procuradora federal de protección al ambiente.

De acuerdo con organizaciones animalistas, en México hay cerca de 29 delfinarios y más de 240 ejemplares, que viven en pequeños tanques o piscinas y son obligados a hacer trucos ajenos a su naturaleza.

Los delfinarios son diminutos en comparación con el océano, por lo que los delfines suelen morir de forma prematura.

Las organizaciones alertan además que diversos estudios demuestran que el cautiverio debilita el sistema inmune y eso puede conducir a la muerte.