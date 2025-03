Consejeros del INE piden a los estados con elección judicial dar recursos

Montaño Ventura advirtió de una crisis política en las entidades por no contar el financiamiento necesario para procesos democráticos. “Llevar a cabo los procesos electivos judiciales locales y no dotarlos de los recursos necesarios, es enviarlos a un suicidio democrático, por no decir ya un suicidio incluso político”, acusó.

Al respecto, hizo un llamado a los gobernadores de los estados para no dejar a los OPLES "a su suerte" en un proceso local al no dotarlos de recursos.

El consejero Martín Faz Mor recordó –a 79 días de las elecciones judiciales federales y locales – que de 17 entidades que tendrán proceso local para renovar a sus poderes judiciales solo a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) del Estado de México y Sonora se les otorgó el 100 % de recursos, mientras que a cuatro se les entregó una parcialidad; es decir que once no saben si tendrán recursos.

”No acabo de entender sinceramente bajo qué condiciones se pueda llevar a cabo un proceso judicial electoral de carácter local, en este caso, en este estado, con cifras de esta naturaleza ¿no?”, lamentó.