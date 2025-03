Aureoles está prófugo y huyendo, confirma gobernador de Michoacán

En conferencia de prensa, Bedolla reveló que tiene información de la FGR de que Aureoles se ha movido por varios estados, incluido Michoacán.

"No se puede brindar mayor información, hubo especulación (de que había sido detenido), lo que sí es certero, lo que sí es claro es que hay una orden de aprehensión por varios delitos precisos. Es una investigación que tiene ya varios años", añadió.

La Fiscalía General de la República (FGR) busca aprehender al ex Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, por presuntamente contratar con sobreprecios el arrendamiento y la construcción de cuarteles de la Policía estatal, por 5 mil 186 millones de pesos.

El viernes pasado, Patricia Sánchez Nava, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, ordenó la aprehensión del exmandatario del PRD

y de varios de sus ex colaboradores, quienes fueron detenidos el fin de semana.

Los delitos que les imputa la FGR son peculado, lavado de dinero, administración fraudulenta y asociación delictuosa.

Los exfuncionarios detenidos son Carlos Maldonado Mendoza, ex secretario de Finanzas; Antonio Bernal Bustamante, ex Secretario de Seguridad Pública; así como Mario Delgado Murillo, ex delegado de Finanzas y Elizabeth Villegas, ex delegada administrativa, estos últimos de la SSP de Michoacán.

"Son miles de millones de pesos por unos cuarteles. No hay proporción entre lo edificado y lo que se pagó por ellos, de ninguna manera. son más o menos 5,000 millones (de quebranto), pero lo que constituye delitos son 3,400 millones de pesos", reprochó Ramírez Bedolla.

El gobernador aseveró que no habrá impunidad ni "manto protector" en este caso y rechazó que se trate de una "cacería de brujas" o de "revancha política" hacia su antecesor.

Ventiló que hay otras investigaciones en curso en contra de Aureoles, por otros "desfalcos" durante su administración.

"Mi gobierno no es impune, ni es omiso, ni tenemos manto protector para nadie. De ninguna manera, no hay revancha política ni mucho menos, solo hay un tema que todas las michoacanas y los michoacanos, si levantamos una encuesta, un sondeo, veremos qué nos dicen: que quieren justicia y que no haya impunidad. Entonces, no hay ninguna revancha", enfatizó.

Ramírez Bedolla consideró que es un caso sólido, pues se realizó una investigación muy "ardua" por parte del gobierno michoacano y de varias dependencias federales como la FGR, la Auditoría Superior de la Federación y la Unidad de Inteligencia Financiera.

"Es un caso muy sólido porque está acompañado de investigaciones de la UIF, de la ASF. Estoy seguro que este caso dará buenos resultados. Es robusto, jurídicamente tiene todos los elementos", aseveró Ramírez Bedolla.