El oficialismo en el Senado desconocerá alguna eventual resolución de la Suprema Corte de Justicia en contra de la Reforma Judicial, informó el presidente de esa Cámara, Gerardo Fernández Noroña.

''No desacatamos. La Corte puede decidir que el Sol no salga mañana, claro que lo puede decidir, y el Sol lo va a desacatar, ¿no? La Corte tiene que resolver en base al marco constitucional. ¿Por qué les cuesta trabajo reconocer que no procede un amparo contra una elección?'', dijo el morenista ante medios de comunicación.

''Les cuesta reconocer lo que dice la Ley de Amparo. ¿Por qué nunca cuestionaron a la Corte cuando quiso cambiar cosas de la constitución? Son mucho más serios los que hacen títulos falsos. Lo que la Constitución dice es que no procede amparo contra un proceso electoral'', añadió.

''Desconozco cualquier fallo contrario a la Constitución'', señaló.