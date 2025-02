Tribunal rechaza impugnaciones de aspirantes al Poder Judicial

Destapan más errores de las tómbolas pero no corrigen

Entre los casos resueltos como improcedentes, con lo que se vulneraron derechos ciudadanos, figuraron:

El caso del juez Juan Carlos Amezcua Gómez, a quien el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal no le concedió el pase automático ofrecido como juzgador.

El de un juez del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Nuevo León, enviado a competir por el cargo de Magistrado en materia Civil y Administrativa, en el noveno circuito judicial, con sede en San Luis Potosí

También en caso del aspirante a un cargo judicial que apareció registrado para San Luis Potosí, Andrés Madrigal Zurita, en lugar de Tabasco.

A la aspirante a juzgadora Maribel Sánchez Flores salió en la tómbola realizada por el Senado, pero se le excluyó de la lista publicada por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.

De los casos analizados por el magistrado Reyes se evidenció el de María Isabel Cobos Lerma, incluidas para un cargos diferente para el que solicitó su registro, que fue para magistrada en materia Penal y Administrativa del octavo circuito

En el caso de la Jueza de Distrito en materia Laboral del trigésimo primer circuito, Lorena Orquídea Cerino Moyer, no apareció en la lista de personas insaculada.

La aspirante Magnolia Garcia Matus, actual magistrada de Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en Materia Mixta en el estado de Tabasco, no sólo no tuvo pase directo sino que en su lugar se incluyó a un varón que no fue insaculado.

En tanto, se incluyó una candidata de más para el cargo de Magistradas en materia administrativa del Primer Circuito, pues se debieron insacular 32 y no 33 nombres, y además la aspirante, María del Carmen Carreón Castro, se anotó para magistrada electoral y no administrativa.

En tanto, a César Salgado Alpízar, quien se inscribió para el cargo de magistrado en materia Civil y del Trabajo por el vigésimo primer circuito y que fue declarado elegible por sentencia del TEPJF fue excluido con un argumento falso.

La Mesa Directiva del Senado “lo excluyó de la insaculación por error, afirmando que se inscribió para un cargo distinto que no se renovaría en este proceso” cuando sí se renovará el cargo.