UNAM e IPN harán examen conjunto de ingreso para bachillerato

Este examen solo para estudiantes que deseen ingresar a una escuela de nivel medio superior del IPN o de la UNAM será en línea, se usará inteligencia artificial y habrá personal de apoyo para ayudar a aspirantes con discapacidad, indicó el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, durante el evento ‘Bachillerato para todas y todos’.

Mientras las y los estudiantes que quieran ingresar a otro bachillerato público incluyendo del Colegio de Bachilleres, el Conalep y de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (Dgeti) tendrán que esperar la convocatoria que se publicará el próximo 14 de febrero, en la cual a principios de marzo se les indicará cómo inscribirse en una plataforma para ingresar a nivel preparatoria sin necesidad de realizar examen.

En esta plataforma podrán marcar 10 prioridades como cercanía a su domicilio o escuela de su preferencia y tendrán asegurado su lugar, afirmó Mario Delgado, secretario de Educación Pública.

Por su parte la UNAM incrementará 1,500 lugares para jóvenes que quieran estudiar en uno de los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y cinco del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), para llegar a un total de 34,000 alumnos.

UAM anuncia pase reglamentado

Mientras la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) lanzará este año una nueva modalidad de pase reglamentado en alianza con el Colegio de Bachilleres, para que estudiantes destacados puedan ingresar de manera preferencial a una de las carreras que se ofrecen en cinco planteles de la UAM, anunció su rector, José Antonio De los Reyes Heredia.

Tania Rodríguez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior, indicó que la UNAM, el IPN y la UAM colaborarán en la actualización y revisión de programas de estudio de formación profesional y tecnológica del bachillerato nacional.

Además a partir del siguiente ciclo escolar las y los estudiantes obtendrán tanto su certificado de bachillerato como “un certificado de estudios técnicos y o profesionales, conjuntamente con la universidad o institución de educación superior con la que hayamos trabajado el plan de estudios”.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se irá avanzando en los derechos laborales de las y los profesores de bachillerato, además los alumnos tendrán una educación en todos los planteles que será certificada por la UNAM, el IPN o la UAM. La asignación de plantel se realizará de acuerdo a las preferencias de los jóvenes y cercanía a sus hogares.

La mandataria afirmó que el examen de Comipems se convirtió en una carga para las y los jóvenes, por lo cual se decidió su eliminación.

“El examen del Comipems se volvió en un dolor de cabeza para los jóvenes porque el tema es si sacas una alta calificación te vas a una buena escuelas y si no sacas una buena calificación pues te vas a una escuela que parece que no es tan buena. Entonces desde los 15 años los jóvenes traen la carga de ‘¿por qué yo no pude ir a una supuesta buena escuela?’.

“El día de hoy pasamos del rechazo a la inclusión, del abandono a la dignificación de las y los jóvenes y del privilegio al derecho a la educación”, dijo.