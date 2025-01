El INE expone plan ante potencial deportación de mexicanos por el gobierno de EU

El consejero Arturo Castillo Loza, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores (RFE), explicó que el INE realiza ese tipo de labor desde 2017, pero hoy en la coyuntura de una potencial ola de repatriados hacia nuestro país desde los Estados Unidos, se requiere fortalecer las medidas.

“El INE si bien no es una autoridad en materia migratoria, si somos quien emite el documento de identidad oficial más aceptado a nivel nacional” y por ello se requiere que actúe, explicó en la sesión de Consejo General en la que se analizó la petición de ampliación presupuestal que hará el organismo electoral.

“¿Por qué es importante la credencial de elector? Porque sin un documento oficial de identificación mexicana y mexicanos simplemente no pueden hacer trámites bancarios no pueden hacer trámites oficiales no pueden rentar una vivienda, incluso no podrían ni siquiera obtener un trabajo de ahí la relevancia del trabajo que hace el Instituto en materia de identificación de mexicanas y mexicanos”, dijo.

El consejero indicó que muchos de nuestros connacionales eventualmente “podrían verse sujetos a este lamentable proceso de repatriación y podrían llegar a México sin una identificación oficial y al llegar en estas condiciones podrían también verse sujetos a riesgos importantes de exclusión laboral, económica y social”.

Sin embargo aclaró que eso será posible si se concreta la ampliación presupuestal solicitada y con ello poder atender a las personas repatriadas.