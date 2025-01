“¿Quieres ayudar a México? No manden armas”, responde Ebrard a Trump

Marcelo Ebrard, secretario de Economía, llamó a actuar con “sangre fría” y “sabiduría mexicana” ante Donald Trump, quien aseguró hoy que México es dirigido por los cárteles de la droga.

“Imagínate lo que le podría yo decir. Es como si yo dijera: ‘Ah, entonces quiere decir que gobiernan el estado de Pensilvania’. Pues no. Obviamente eso no nos lleva a nada, mejor veamos cómo podríamos trabajar juntos para hacerlo mejor. Eso sí. ¿Quieres ayudar a México? No mandes armas, por ejemplo”, expuso el funcionario mexicano.

Sobre las amenazas de Trump sobre imponer aranceles a los productos mexicanos cuando llegue a la Presidencia de Estados Unidos, Ebrard señaló que el Gobierno de Claudia Sheinbaum está preparado y tiene varias estrategias para hacerle frente.

El titular de la Secretaría de Economía también opinó sobre la propuesta de Trump sobre renombrar el Golfo de México por “Golfo de América”. “Si nos viésemos dentro de 30 años, el Golfo de México se va a seguir llamando el Golfo de México”, dijo.

El funcionario mexicano aseguró que se trabajará para mantener la estabilidad y también proteger la relación con Estados Unidos.