Operaciones masivas de rodilla y cataratas: un reto para Claudia Sheinbaum

Operaciones de cataratas

El oftalmólogo José Alberto Nava García aseguró que las técnicas actuales para las operaciones de cataratas ya no son tan invasivas como antes. Una de ella es utilizar láser de ultrasonido. "Son cirugías por incisiones muy pequeñas, de un milímetro y medio, como si fuera una endoscopia, comparándolo con otro tipo de especialidad”, dijo en entrevista.

“Entonces la recuperación es muy rápida y nos permite quitar una catarata antes de que madure tanto y que sea tan digamos no tan pues no tan no tan dura la recuperación para los pacientes”, aseguró.

Nava García, quien cuenta con una subespecialidad en cataratas y láser y ha realizado intervenciones de este tipo, recomienda hacer la cirugía desde los primeros síntomas, además de que por las técnicas utilizadas actualmente, la recuperación suele ser muy rápida de entre cinco a 10 días cumpliendo con las recomendaciones médicas. Respecto al costo, es de entre 10,000 a 15,000 pesos.

“La técnica que en mayor porcentaje de los pacientes se utiliza es la cirugía de foco multi modificación, en donde se usa como un tipo pluma para maniobrar p deshacer la catarata para sacarla, “obviamente entra y sale líquido especial para que se mantengan las cavidades y las presiones en el ojo y con eso podemos hacer una cirugía más rápida”, explicó.

También se requiere equipo médico como la camilla, el microscopio para poder ver en un amplio imagen a la cirugía que estás realizando, un lente intraocular. instrumental, geles especiales para mantener por dentro el ojo y evitar dañar otras partes y que nos ayude a insertar lentes del viscoelástico: “Entonces ese es el común, obviamente, un quirófano verdad que está en buen estado, Bastante estéril”.

“Siempre que hay este tipo de iniciativas de cirugías masivas que que bueno que se hagan, que vengan de un sector público o privado”, aseguró el especialista que labora en el Hospital Zambrano Hellion en el Instituto de Oftalmología y Ciencias Visuales del TecSalud.

Desgaste y edad, factores en cirugías de rodillas

El médico cirujano del Hospital ABC, Luis David Aguilar Alcalá, explicó que el desgaste de la rodilla se observa conforme las personas envejecen y el desgaste del cartílago, además de que suele ser doloroso porque limita las actividades diarias de los pacientes, quienes muchas veces deciden aislarse debido a que su movilidad se reduce.

“Se va desgastando ya sea por el propio paso del tiempo, se puede ver también afectado por algunas otras enfermedades inflamatorias como pueden ser artritis reumatoide, lupus o cualquier enfermedad inflamatoria, o en pacientes que tuvieron alguna fractura”, dijo en entrevista.

“Normalmente el desgaste de la articulación por el propio desgaste normal que podríamos esperar, se encuentra en el 10% de la población mundial arriba de los 60 años y generalmente tiene casi hasta dos veces más la mayor incidencia en mujeres, es decir, por cada dos mujeres que acuden a intervención, se opera un hombre”, explicó.

Las cirugías de rodillas requieren tiempo de recuperación. (Foto: iStock )

El cirujano afirmó que hay colegas que tratan a pacientes con obesidad mórbida, e intervienen especialistas de otras áreas como terapeuta físico y nutriólogos. “Es un trabajo multidisciplinario con éstos para primero bajar de peso en los pacientes y disminuir el riesgo y complicaciones de la cirugía”, dijo.

“Todos los pacientes que tengan la presión alta, que tengan diabetes, que tengan alguna otra enfermedad como tiroides, tenemos que tener un buen control, principalmente, de la glucosa en pacientes diabéticos”, añadió.

Prevención, la mejor opción

Para el doctor Victor Montes Felisart, especialista en actividad física y deporte, la mejor opción es la prevención. Al ser fundador de la Clínica Quore, ha sido parte de cómo pacientes que llevan a cabo rehabilitaciones preoperatorias y que los resultados evitan que lleguen a cirugía; sin embargo, aquellos en los que es inminente la intervención, la rehabilitación posoperatoria también es relevante para que el paciente regrese a sus actividades diarias.

El especialista en atender deportistas aseguró que al aplicar rehabilitaciones previas va a llegar más fuerte, con mejores condiciones, con menos dolor, menos inflamación y eso nos va ayudar a que al cirujano opere mejor porque no tiene tanta inflamación y a que su recuperación sea más rápida.

“Que la gente empiece a hacer más ejercicio. Y eso no solamente les va ayudar en las rodillas, sino además les va a bajar el colesterol, le va a bajar la hipertensión, les va a ayudar a tener mejor los niveles de glucosa. Y entonces no solamente va a ayudar físicamente a las rodillas, sino que se va a mantener”, dijo en entrevista con Expansión.

El especialista, quien acompañó a la selección de natación artística en los Juegos Olímpicos de París, Francia 2024, aseguró que uno de los problemas es el presupuesto, “¿Cómo lo hacemos, de dónde sacamos este presupuesto y demás? Y creo que para ambas, pues hay que trabajar mucho. Hay que juntarse con la gente adecuada. Es son obviamente planes muy ambiciosos”, sentenció.

Sobre este tema, la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó el 1 de octubre desde la plancha del Zócalo de la CDMX que la actividad física se impulsará.

“Todos a ponernos la pila y a terminar con la vida sedentaria. Apoyaremos el deporte comunitario, impulsaremos Semilleros Deportivos y a los deportistas de alto rendimiento”, aseguró al enunciar su punto 35.

Cristina “N”, habitante de Nezahualcóyotl, Estado de México, tendrá que tomar paciencia pues le faltan varios meses para una recuperación total, al mismo tiempo que los interesados en ambas cirugías también deben esperar más detalles por parte de las autoridades sanitarias.