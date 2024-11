Jorge Romero toma las riendas del PAN; va por cambio de estrategia

“Hoy queremos decirles que el PAN está absoluto y totalmente abierto a la gente. Tenemos que reconocer que nuestra renovación está en que nunca, jamás, alguien más decida si otra persona puede ser panista o no. Quien quiera ser panista, por ese simple hecho, joven, mujer, hombre, adulto, por ese simple hecho, ya es del PAN y siempre van a tener las puertas abiertas, sin burocracia sin tramitología”, dijo el panista al recibir su constancia de mayoría.

También, agregó, cambiarán hacia donde irán sus mensajes, ya que aseveró que esta vez no serán en contra de Morena, sino del gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum y que lleva como misión “el segundo piso de la transformación”.

“Nosotros PAN ya no vamos a competir contra Morena partido, ese ya no es nuestro reto. El PAN, la oposición en este país, nos queda claro, que habremos de competir contra el gobierno, que ya no respeta elecciones, estamos de nuevo ante un régimen”, declaró Romero, quien hoy toma las riendas del partido.

El panista enfatizó que su dirigencia llega a ganar elecciones, pues en los últimos seis años el PAN perdió la gubernatura de siete estados. Antes de la llegada de Marko Cortés, el partido encabezaba 11 entidades.

En 2027 habrá elecciones, donde estarán en juego los gobiernos de 15 estados, entre los cuales tres son encabezados por el PAN. El nuevo dirigente ya prometió ganar ocho entidades.

"La cifra mínima es mantener lo que tenemos, súper mínima. Puedo asegurar que podemos ganar cuatro o cinco (estados más)", declaró en entrevista radiofónica.

“Yo no convoco a una unidad en torno a una persona o a una dirigencia, yo te convoco, y a todas las y los panistas del país, a una unidad en torno a nuestras siglas, en torno a nuestras metas, en torno a los que tenemos otra visión de país y que no nos creemos el cuento de que este país va de maravilla. A esa unidad es a la que yo quiero convocar”, declaró Jorge Romero.