Con eliminación de autónomos: riesgo a derechos y retroceso de décadas

De aprobarse la reforma, como es previsible, se extinguirán el Instituto Nacional de Transaparencia (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), entre otros.

Para el gobierno, la existencia de estos órganos autónomos representa duplicidad de tareas, gastos innecesarios y hasta "burocracia dorada", mientras que para los especialistas se trata de conquistas y derechos alcanzados por los mexicanos durante décadas.

Retroceso de derechos y acceso a la información

Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, advierte que la absorción de los autónomos implica retrocesos en materia de derechos, por lo que llama al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la mayoría en el Legislativo a explorar otro modelo que garantice el derecho a la información y protección de datos personales.

"Tengo también esperanza que la presidenta Sheinbaum y también el grupo mayoritario, dicen que el INAI desaparece, pero podemos encontrar otro modelo con características de autonomía e independencia ¿dónde firmo para sentarme a diseñar esa agencia con autonomía y con independencia? Lo que nos importa son los derechos de las mexicanas y los mexicanos", asegura en entrevista con Expansión Política.

Comisionados de INAI sostuvieron una reunión con la secretaria de Gobernación para abordar la iniciativa que plantea la desaparición de los órganos autónomos. (Foto: Rogelio Morales Ponce/ Cuartoscuro)

Javier Rosiles, profesor de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán (UCEMICH), advierte que la adhesión de las tareas de los autónomos en dependencias del gobierno implicará un retroceso para el ejercicio de los derechos ciudadanos.

“Al ser parte ahora de alguna Secretaría de Estado no es que estos derechos dejen de ejercerse, pero sí se ejercerían con mayor plenitud cuando tenemos organismos autónomos. Entonces hay un retroceso cuando estas funciones se recentralizan en la figura presidencial”, indica.

Jacqueline Peschard, expresidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), coincide en que la desaparición de órganos como el de Transparencia implica un retroceso para México.

“Hacemos un llamado a que vean qué perdemos, no solamente perdemos los que hacemos uso del acceso a la información, sino toda la gente, porque toda la gente necesita saber, estamos perdiendo la posibilidad de que la ciudadanía ejerza un derecho”, explica en entrevista.

Los derechos humanos no pueden estar sujetos a intereses políticos o de partido", Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI.

Francisco Ciscomani Freaner, presidente del Consejo Consultivo del INAI para el periodo 2023-2026, subraya que los derechos, como el acceso a la información, deben ser progresivos y no tener retrocesos.

“Los derechos humanos de transparencia, acceso a la información y de privacidad son derechos humanos progresivos, es decir, estando en la Constitución y teniendo un instituto que los garantice, no podríamos ir para atrás. Tendría que haber un instituto que los administre, que los tutele”, sostiene.

Rosiles recuerda que otros autónomos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el INE no fueron incluidos en la lista de órganos a suprimir en la reforma de la 4T porque, advierte el politólogo, se alinearon a la llamada Cuarta Transformación.

“Aquellos organismos que de alguna manera han sido capturados por el gobierno de la 4T o que, por lo menos, lucen alineados, estos no se tocan como la CNDH y el INE que pues pese a sus conflictos internos, claramente me parece que ya están en función o alineados al gobierno de la 4T”, agrega.

En el caso de la Comisión Nacional para la Mejora Continua (Mejoredu) fue una apuesta del gobierno de López Obrador, pues nació en 2019 para sustituir al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y ahora será desaparecido.

Con la extinción de los autónomos, sus funciones serán absorbidas por secretarías como Economía, Transportes y una de nueva creación: la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que suplirá a la SFP, lo que a decir de expertos también representa un riesgo.

“La secretaria (Raquel) Buenrostro podrá decir que van a tratar de no ser juez y parte, pero pues tienen que ser juez y parte porque así está estructurada una dependencia del gobierno federal, el nombramiento de su titular depende de la presidenta. En el caso del IFAI e INAI nunca los nombramientos de los comisionados dependieron de la presidencia, entonces, lo que está en riesgo aquí es que vamos a depender de la buena fe, de la disposición de un organismo, de un órgano que es el gobierno federal para que de la información”, destaca Peschard.

"Aunque en la teoría las tareas se mantienen, es necesario que la nueva estructura administrativa garantice la autonomía de las decisiones que, por su naturaleza, deben ser técnicas e independientes de la agenda y los intereses del Poder Ejecutivo", plantea el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

"Si no tenemos quien nos garantice cómo competir, vamos a tener una oligarquía con grandes empresas, tanto en telecomunicaciones como en el mercado normal. Si no tenemos quién nos garantice el acceso a la información y la privacidad, vamos a estar en manos de gobernantes o de grandes empresas que van a utilizar nuestra información. Si no tenemos una institución autónoma de derechos humanos, vamos a estar en manos de un gobierno que tiene una visión central del poder", agrega Francisco Ciscomani.