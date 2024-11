Con Harris o Trump, expertos ven relación compleja y con presiones de EU

Entre revisión de T-MEC, migración y drogas

La agenda bilateral ya tiene temas perfilados para abordarse entre Claudia Sheinbaum y la persona que llegue a la presidencia de Estados Unidos para los próximos cuatro años: migración, combate al narcotráfico y una ineludible revisión del Tratado Comercial.

Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de George Mason University, recuerda que en las campañas de 2016, México por primera vez ocupó un lugar central en la competencia por la Presidencia de Estados Unidos, principalmente en el discurso del magnate republicano.

“Cuando él (Trump) empieza su campaña en el año 2016 hablando de que iba a construir un muro grande y bonito a todo lo largo de la frontera y empieza a hablar de los mexicanos y de las personas que venían del otro lado de la frontera y que venían a traer muerte y violencia, es la primera vez que México ocupa un lugar central en el discurso electoral de los Estados Unidos de América”, afirmó durante Seminario “Elecciones en Estados Unidos”, organizado por El Colef.

Nosotros importamos a Estados Unidos porque hay dos temas clave: la seguridad y la migración”. Guadaupe Correa-Cabrera, profesora de George Mason University.

Para el gobierno de Estados Unidos, los temas más urgentes son la migración y el combate a los cárteles de la droga, en particular de las organizaciones que producen el fentanilo (Cártel de Sinaloa y CJNG). Cada año en ese país mueren alrededor de 108,000 personas por sobredrosis de drogas, de las que 75% son fentanilo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés).

En materia de migración, el periodo del gobierno de Joe Biden registró las cifras más altas de detenciones de migrantes a pesar que, durante sus primeros dos años, estuvo vigente el Título 42, una medida de salud pública que en los hechos sirvió con fines migratorios.

México es clave para la contención de migrantes. De llegar Trump, expertos consideran que podría volver a presionar a México para que despliegue a más elementos de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, pero principalmente en la frontera con Guatemala, para contener el flujo migratorio.

Si gana Donald Trump, podemos esperar el énfasis en migración y una postura otra vez de forzar a México a utilizar a la Guardia Nacional para tener el flujo migratorio”, José Andrés Sumano Rodríguez, académico de El Colef.

Pero los migrantes mexicanos también forman parte del flujo migratorio que recibe ese país. En los últimos cuatro años, 2 millones 864,950 (32%) de los 8 millones 724,304 "encuentros" con migrantes eran personas de origen mexicano.

Existe una diferencia central en las propuestas de seguridad fronteriza entre ambos candidatos. Mientras Donald Trump se inclina hacia una política de control unidireccional, Kamala Harris muestra una inclinación hacia la cooperación. Este contraste revela no solo las tensiones migratorias, sino también cómo se perciben las responsabilidades compartidas en temas de narcotráfico y criminalidad.

“Del lado de Trump es más bien un tema muy unilateral, muy de imposición... pero en ningún momento habla de cooperación, nada de porque no es su estilo. Por el otro lado, en Kamala Harris sí hay más intención de trabajar de manera coordinada”, señala Rodrigo Aguilar, de U.S. Council on Foreign Relations.

Durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se desplegaron alrededor de 30,000 elementos de la Guardia Nacional para el control migratorio. (Foto: Reuters)

Para México, la prioridad está en el combate al tráfico ilegal de armas, el cual ha empoderado al crimen organizado. Alrededor de 200,000 armas ingresan a México y la Secretaría de Relaciones Exteriores estima que los daños por el tráfico de esas armas alcanza los 15,000 millones de dólares.

Rodrigo Aguilar subraya que ambos candidatos abordan temas de migración y narcotráfico, pero con retóricas que apelan a las preocupaciones de sus votantes clave, manteniendo el tema migratorio en un lugar central.

“El tema de inmigración ha estado arriba del ciclo electoral... afecta a Kamala Harris porque ha habido incrementos en los cruzfronterizos en los últimos cuatro años, y ahí es un punto de ataque muy cómodo para Trump”, asegura.