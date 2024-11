Taddei: INE espera resoluciones para determinar presupuesto de elección judicial

El miércoles, en sesión de Consejo General el INE analizaría el proyecto, al menos para cubrir el gasto ordinario que deberá realizar el próximo año, sin tomar en cuenta la elección judicial, pero se decidió posponer esa discusión, por lo que todo está detenido.

Hoy, en entrevista en la Cámara de Diputados, donde acudió para la instalación de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Taddei admitió que no pueden tomar una definición sobre los recursos a solicitar el próximo año hasta que no se clarifique la validez o no de la Reforma Judicial.

Las áreas responsables “estuvieron trabajando esta materia, antes de que recibiéramos (…) alud de juicios de amparo, de notificaciones, esto es en donde nos quedamos. Seguramente tendrá que ser revisado puntualmente una vez que ya tengamos la definición desde aquí, (la Cámara) desde la Corte y en todos los ámbitos jurídicos para que el Instituto avance”, estableció.

Así, declinó pronunciarse respecto a que ese proceso electoral tendría costo cercano a los 13,000 millones de pesos, como se realizó una primera proyección en el INE, aunque el costo es sólo preliminar.

Respecto a las reuniones que se realizarán con diputados de la Comisión de Presupuesto para justificar el gasto a realizar por el INE, la consejera presidenta dijo que ese encuentro ocurrirá hasta que el Consejo General del INE apruebe su proyecto de gasto.

“Una vez que tengamos aprobado por Consejo General, lo primero que hacemos es buscar el enlace técnico que debe de haber con la Comisión de Presupuesto de aquí de la Cámara. Lo hicimos el año pasado también”.

Según dijo, lo proyectado hasta ahora para la operación del INE y proyectos, sin considerar las elecciones judiciales, y que es de 27 mil 270 millones de pesos, se planificó con criterios de austeridad.