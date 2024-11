¿Cuánto recibirán al retirarse los ocho ministros que renunciaron?

El haber de retiro es la prestación económica vitalicia a la que tienen derechos los ministros de la SCJN. En la reforma al Poder Judicial, aprobada por Morena, se establece que si estos renuncian a su cargo antes del 30 de octubre y, a su vez, declinan a participar en la elección de juzgadores, en 2025 serán beneficiados con su haber de retiro, el cual ascenderá hasta 206,948 pesos mensuales aproximadamente.

"Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria (30 de octubre), misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño”, señala la reforma.

De los 11 ministros, 8 renunciaron este miércoles, por lo que tendrán acceso a su haber de retiro; sólo la ministra Margarita Ríos Farjat aseguró que el dinero que le den a su salida lo donará o regresará a la Tesorería de la Federación.

Los ministros que se van y que recibirían su haber de retiro son:

Norma Piña

Luis María Aguilar

Jorge Mario Pardo Rebolledo

Javier Laynez

Alberto Pérez Dayán

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Margarita Ríos Farjat

Juan Luis González Alcántara

¿De cuánto será este retiro?

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 63 que los ministros tendrán derecho a un haber por retiro de carácter vitalicio, el cual será equivalente al 100% durante los dos primeros años y al 80% durante el resto del tiempo.

Aunque especifica que cuando los ministros se retiren sin haber cumplido quince años en el ejercicio del cargo, tendrán derecho al haber de retiro de manera proporcional al tiempo de su desempeño.

Lo anterior significa que esta prestación económica dependerá del tiempo en que hayan estado en funciones estos juzgadores; es decir, no recibirá lo mismo Jorge Mario Pardo Rebolledo, que para agosto de 2025 -cuando se haga efectiva la renuncia- llevará 14 años y 6 meses como ministro, frente Margarita Ríos Farjat, quien tendrá para esa fecha 5 años y 8 meses como ministra.

La máxima cantidad que podrán recibir se calculará bajo el salario que obtengan en agosto de 2025. Actualmente, es de 206,948 pesos mensuales, según lo establece el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024.

Esto significa que durante dos años recibirán por mes hasta 206,948 pesos, y después obtendrán de por vida hasta 165, 558 pesos mensuales. Sin embargo, estos datos pueden cambiar porque dependerá de lo que apruebe la Cámara de Diputados en el PEF 2025.

Controversia con Morena

Ante la renuncia de ocho ministros, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que estos juzgadores están decidiendo dejar el cargo y no contener en las elecciones de 2025 porque quieren ser beneficiados por el haber del retiro.

“Efectivamente, ellos reconocen que la Constitución vigente, si presentan hoy su renuncia a más tardar, les da un retiro con todos sus haberes. Esa parte de la Constitución les gusta mucho. Miren qué simpáticos”, dijo Fernández Noroña y agregó que será el Senado quien evalúe si aceptan las renuncias a los ministros.

En tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que, si los ministros no presentaban su renuncia hasta este miércoles, no tendrían derecho a su haber de retiro, que calificó como “un montón de dinero”.

“Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro. Haberes de retiro es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero (…) ¿Por qué presentan su renuncia? Esa parte no la quitan de la Constitución, es que si presentan ahora su renuncia se van a ir con todos los haberes de retiro”, reiteró.

¿Pueden quitarles ese retiro a los ministros?

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, señaló que pueden no aceptar las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); ello significaría que no podrían acceder a su haber de retiro, ya que esta regla se establece en la reforma judicial.

En tanto, jueces y magistrados aclararon que las renuncias no están sujetas a la validación del Poder Legislativo, ya que en la Reforma Judicial no se establece ninguna especificación sobre que la Cámara alta deba aprobar las renuncias de los ministros.

“Estas renuncias no están sujetas a aprobación del Senado. La renuncia (se da) con base a un artículo transitorio (de la reforma al Poder Judicial) que les indica a los ministros cómo, cuándo y dónde deben renunciar”, dijo la magistrada Adriana Ortega.