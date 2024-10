morenistas-amagan-con-rechazar-las-renuncias-de-ministros

Líderes de Morena en el Congreso amagaron hoy con no aceptar las eventuales renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo cual provocaría que se fueran sin asegurar sus haberes de retiro.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, aseguró que hasta el momento no le ha llegado la renuncia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y dijo que en caso de que se vuelva oficial, “podrían no aceptarla”. Sin embargo, expresó que aún no es una decisión tomada.