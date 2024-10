En estas sedes del Poder Judicial los trabajadores ya regresaron a sus labores

“Comparecemos esta mañana con mucha dignidad, durante estos dos meses, desde el transcurso de este año, desde el 5 de febrero sabíamos que desde Palacio Nacional se inventó una embestida cruel contra nuestra institución”, mencionó por la mañana.

En Monterrey también los trabajadores volvieron a sus labores. El vocero Carlos Alberto Gauna mencionó que 1,700 personas vuelven a sus actividades y aclaró que volvían ante la presión del CJF.

“Se nos pide que regresemos muy enérgicamente; entonces, sentimos esa presión de parte del mismo Consejo de que hay que reanudar labores.

Regresamos tristes por el hecho de que la gente no entiende que un juez imparcial es mejor que un juez sin rostro. Sentimos que no logramos el objetivo de hacer entender a la población de que en esta reforma el usuario final es el perjudicado, al no recibir una justicia imparcial”, mencionó.

En algunos estados ya habían reanudado sus labores desde la semana pasada, un día después de que el CJF decidiera que se debían retomar las actividades. El jueves 24 de octubre, trabajadores en Hidalgo regresaron a sus funciones.

Mientras tanto, en otras sedes del PJF los trabajadores no han regresado a sus actividades, como en el Palacio de Justicia de San Lázaro, donde están los juzgados y Tribunales Colegiados en Materia Laboral.

Tampoco regresaron en el edificio Prisma, en Avenida Insurgentes Sur 2065; lo mismo sucede en el edificio donde se realizan las conferencias mañaneras de los juzgadores, en Avenida Revolución 1508. En este último están los Tribunales Colegiados en Materia Penal.

El pasado 23 de octubre, el CJF, órgano administrativo del Poder Judicial Federal, determinó reanudar por completo las actividades en todos los tribunales y juzgados y enfatizó que habrá sanciones a quienes se mantengan en paro. Sin embargo, no todos han retomado sus labores.

Desde el 21 de agosto, los trabajadores del Poder Judicial y juzgadores mantenían un paro de labores en protesta a la reforma que ordena que jueces, ministros y magistrados sean elegidos por voto directo, aunque atendían casos urgentes.