Libia Dennise García rinde protesta como gobernadora de Guanajuato

No obstante, alertó: “No me detendré frente a quienes, tras visiones políticas, escondan intereses personales o regateen el avance de Guanajuato, porque para eso me eligieron los y las guanajuatenses”.

Ante el Congreso del estado, integrantes del Poder Judicial de la entidad, gobernadores de entidades, vecinas, García Muñoz dio por cerrado el capítulo de la disputa electoral.

“Hoy arrancamos esta etapa de reencuentro de reconciliación”, dijo al plantear que también se han dado pasos en una nueva relación con la federación.

👩🏻‍💼 #EnVivo 📡 | Hoy es un día muy importante para mí, acompáñame a mi Toma de protesta en el Congreso de Guanajuato. El #GobiernoDeLaGente inicia hoy. ✨ https://t.co/e0t3IhLgNm — Libia Dennise (@LibiaDennise) September 26, 2024

“Mexico y Guanajuato requieren altura de miras para saber que los verdaderos enemigos son la violencia y la desigualdad. Podemos enfrascarnos en señalamientos políticos que nos alejan de la sociedad o enfocarnos en las coincidencias, que es lo que necesita el estado”, apuntó.

Consideró además que la división sólo resta y destruye, “genera resentimiento y odio”.

Hacia los gobiernos de los 46 municipios, ofreció que “no habrá diferencia de colores partidistas, porque el único color que (tienen) es el color de Guanajuato”.

“Mi gobierno será aliado de las mujeres, la sustentabilidad, el medio ambiente, los derechos humanos sin distingo, los migrantes, las comunidades rurales e indígenas. Estaré ahí en las calles”, agregó.