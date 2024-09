“AMLO traicionó a Ayotzinapa y protegió al Ejército”, señalan familias de los 43

"No se qué miedo tenía que toda la marcha llegara al Zócalo, o no que qué pretende de llegar mañana a su 'Mañanera' a decir que no hubo gente", dijo el padre del normalista Carlos Lorenzo Hernández, uno de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, ante los filtros que se colocaron para avanzar al primer cuadro capitalino.

Al cumplirse 10 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, los padres y madres tuvieron que pasar entre vallas que concreto que les cortaron el paso hacia el Zócalo capitalino, a solo unos metros de llegar a la plaza principal de México.

Han pasado 10 años desde la desaparición de los normalistas. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

Las familias de los normalistas hicieron un último reclamo al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tenía como una de sus promesas resolver el Caso Ayotzinapa y cuyo mandato termina este 1 de octubre, sin que aún se esclarezca el paradero de los estudiantes.

El padre de Carlos acusó al presidente de detener las investigaciones en 2022, cuando las líneas apuntaban a la participación del Ejército en la desaparición.

"El que encubre o entorpece las investigaciones también es complice de la desaparición forzada", afirmó Maximiliano Hernández Cruz.

"Firmamos un decreto que no le importó, hay informes que muestran la participacion del Ejército", sostuvo Hilda, quien pidió regrese el grupo de expertos.

El reclamo se mantiene a 10 años del ataque. (Foto: Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro )

Emiliano Navarrete Victoriano, padre de José Ángel Navarrete González, dirigió un reclamo directo al presidente, a quien señaló de ponerse "a los pies del Ejército".

"El derecho a la verdad y a la justicia esta por encima de ti, presidente de solo seis añitos. Te pusiste a los pies del Ejército del que estás tan orgulloso, dándonos la espalda a nosotros, los padres y madres.

"Seguiremos adelante exigiendo verdad en el mismo nivel a la nueva presidenta, no vamos a dar un paso atrás", aseguró.

Colectivos pintaron en las vallas que resguardan Palacio Nacional una tortuga y escribieron un mensaje que después fue incendiado como parte de las dinámicas de protesta



Cada aniversario de los sucesos, acaecidos en la ciudad Iguala del violento estado Guerrero, es un doloroso recordatorio del ataque a los más de 100 estudiantes de Ayotzinapa, que viajaban en varios autobuses y fueron atacados a balazos por policías coludidos con criminales.

Los familiares siguen clamando porque se sepa realmente lo ocurrido, aferrándose cada vez más escépticos a las promesas gubernamentales de hallar a los jóvenes, así como la verdad, pero ninguna de las dos cosas ha ocurrido.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum, que asumirá el 1 de octubre, ha dicho que se va seguir con las investigaciones del suceso ocurrido durante el mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto, criticado por propiciar un cierre abrupto del caso y admitir la versión de un funcionario clave que aseguró que los jóvenes habían sido quemados en una gigantesca pira.

Familias de Ayotzinapa siguen esperando respuestas, 10 años después. (Foto: David Santiago )

Esa "verdad histórica", como le llamaron en su momento, fue desmentida luego por un amplia investigación internacional.

Pero también el presidente Andrés Manuel López Obrador incumplió su promesa de esclarecer el caso y ha defendido a las fuerzas armadas, que -según las pesquisas internacionales y de abogados de los padres de las víctimas-, son señaladas como responsables colaterales de los hechos.

Las investigaciones revelaron que militares y marinos vieron cómo los jóvenes fueron atacados y obligados a bajar por la fuerza de uno de los autobuses donde viajaban.

El Ejército ha negado que algunos de sus miembros hayan participado directamente y ha asegurado haber entregado información para las pesquisas. Varios militares vinculados al caso como presuntos participantes fueron liberados.

A pesar de que un funcionario de López Obrador dijo hace dos años que no había indicios que los jóvenes estuvieran vivos y declaró el caso como un crimen de Estado, hay supervivientes que no se rinden y siguen afirmando que sus compañeros están vivos.