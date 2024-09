Sheinbaum celebra aprobación de la Reforma Judicial en Chiapas

"Quiero hacer un mensaje y compromiso con ustedes: va a continuar la Cuarta Transformación de la vida pública de México, no hay regresiones, no hay vuelta al pasado, no va a regresar el régimen de corrupción ni de privilegios a nuestro país. Ya saben, cuando digo continuidad, es que vamos a conservar los principios de la Cuarta Transformación y, además, porque van a continuar todos los programas del presidente Andrés Manuel López Obrador y vamos a hacer tres programas más", mencionó.

Este sábado, el Congreso del estado de Chiapas llevó a cabo una sesión extraordinaria para aprobar el dictamen de la Reforma Judicial, en un contexto marcado por la urgencia y la falta de transparencia. La reunión, que originalmente estaba programada para las 12 del día, fue adelantada a las 8 de la mañana y se realizó en una sede diferente a la habitual. Esta decisión se tomó debido a la presencia de trabajadores del Poder Judicial que mantenían un plantón en las inmediaciones del Congreso, lo que obligó a los legisladores a cambiar de lugar en dos ocasiones.

Apenas este viernes, senadores y diputados del bloque oficialista avalaron la constitucionalidad de la Reforma al Poder Judicial, la cual fue remitida al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la de la Federación (DOF).

Este 14 de septiembre se conmemoran dos siglos de que el pueblo de Chiapas tomó la histórica decisión de unirse a la República Mexicana y ser la única entidad del país que es parte de la Federación por voluntad manifiesta de su pueblo.