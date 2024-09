“No he visto, he estado en reuniones”, dice Sheinbaum sobre sesión en Senado

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta electa de México, aseguró que no sabe cómo va la discusión en el Senado de la República sobre la Reforma Judicial.

''No he visto, la verdad, he estado metida en las reuniones'', dijo al salir de la casa de transición rumbo a Palacio Nacional, donde se reunirá con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Cuestionada sobre el voto de Miguel Ángel Yunes Linares, suplente de Miguel Ángel Yunes Márquez, destacó que ''es decisión de él''.