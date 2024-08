Regreso a clases 2024: Con carencias y retos, 24 millones de alumnos regresan a las aulas

De esa cifra, 316,579 millones de pesos se destinaron a infraestructura para escuelas de educación básica. Sin embargo, 65 de cada 100 escuelas públicas operan sin computadoras o internet, de acuerdo con el informe Aprender Parejo, elaborado por la organización civil México Evalúa y el Tecnológico de Monterrey.

Y será en esos planteles donde una proporción importante de los 24 millones de alumnos de educación básica retomará clases este 26 de agosto y donde los estudiantes de 15 años se prepararán para el examen piloto de la prueba PISA 2025.

Para Marco Fernández, investigador en educación y autor del estudio citado, las carencias en infraestructura educativa impactan negativamente en el aprendizaje de los estudiantes debido a que las mejoras en la infraestructura se relacionan con menores índices de bajo desempeño escolar.

“El estudio lo que hizo fue analizar si hay evidencia o no de que baños, lavabos, agua potable, o sea, las condiciones básicas de servicios públicos, tienen un impacto positivo o no en el aprendizaje, y sí la hay. Ahí está la evidencia. No es quiero hacer la escuela bonita, es que necesito hacerla un espacio digno para el aprendizaje”, subraya.

Pese a ello, las autoridades escolares, tanto del actual Gobierno federal como del anterior, no han dado seguimiento puntual a las obras de infraestructura educativa.