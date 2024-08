Trabajadores reclaman a Loretta Ortiz por reforma judicial

—''Yo no les estoy mintiendo sin justicia… yo tengo asuntos que se han demorado'', decía la ministra Ortiz cuando fue interrumpida.

—''Todo lo que está diciendo... me duele que mienta así'', se escuchó en el video del momento, difundido en redes sociales-.

''Los asuntos se llevan en una Fiscalía, en un ministerio público, no en un juzgado'', reclamaron a la ministra. ''No miento, no tengo por qué mentir llevo 44 años dando clase'', respondió en otra parte la ministra.

La reforma judicial que propuso el presidente te Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero será dictaminada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de disputados el jueves 26; según la ruta morenista se prevé que sea sometida a discusión del pleno el 1 de septiembre, al inicio de la 66 Legislatura del Congreso.

Aunque los foros de diálogo que organizaron los diputados ya acabaron, Morena realiza foros de debate para promover la reforma y promover la elección en urnas de los integrantes del Poder Judicial.