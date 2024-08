¿Qué escuelas son prioritarias para recibir la beca Benito Juárez?

¿Cómo clasifica las escuelas?

Existen tres clasificaciones de escuelas: prioritaria, susceptible y no susceptible.

Las escuelas prioritarias tienen la mayor categoría debido a estar ubicadas en localidades con población indígena o con algún grado de marginación. De tal forma que las y los estudiantes de estas instituciones están sujetos a la disponibilidad presupuestal del Programa.

Las escuelas susceptibles son aquellas que no se ubican en una localidad prioritaria, y la incorporación al programa está sujeta a la disponibilidad presupuestal.

Por último, las escuelas no susceptibles no forman parte de la población objetivo, por lo que no pueden ser incorporadas a las Becas Benito Juárez.

Lee: ¿Promesa de Beca Benito Juárez? Cuidado, puede ser una estafa

¿Cuáles son las escuelas prioritarias de la Beca Benito Juárez?

Las Reglas de Operación del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, actualizado para el ejercicio fiscal 2024, dictamina que las escuelas con prioridad son las que correspondan con los siguientes requisitos:

Escuela ubicada en localidad indígena.

Escuela ubicada en localidad de muy alta marginación.

Escuela ubicada en localidad de alta marginación.

Escuela ubicada en localidad de media marginación.

Escuela ubicada en localidad de baja marginación.

Escuela ubicada en localidad de menos de 50 habitantes sin grado de marginación.

El documento señala que las comunidades afromexicanas del país son atendidas prioritariamente.

📢🚨 Atención, atención: Si buscas info en internet sobre las #BecasBenitoJuárez , ¡asegúrate de consultar una página confiable! ✅ Aquí te decimos cómo identificarlas 👇🤓 (1/2) pic.twitter.com/6VflpaN1mg — BecasBenito (@BecasBenito) August 20, 2024

¿Cómo saber si mi escuela está en una localidad prioritaria?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) tiene a disposición el Buscador de escuelas, donde se puede conocer el nivel de priorización en que se encuentra la escuela, según la clasificación anterior.

Para conocerlo, accede al siguiente enlace https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas/ e ingresa la Clave del Centro de Trabajo (CCT); o utiliza la opción de búsqueda por nivel educativo y ubicación.