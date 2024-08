El 80% de egresados de las Universidades de AMLO no tienen cédula profesional

Sin rigor pedagógico

Para Paulina Amozurrutia, directora general de Educación con Rumbo, estas universidades tienen “poco rigor metodológico y pedagógico”, pues considera que están basadas en la ideología de la Cuarta Transformación, lo que ha llevado a que los programas tengan poca solidez.

“Estas universidades tienen poco rigor metodológico y pedagógico. Son el ejemplo del humanismo basado mucho en la ideología de la Cuarta Transformación y poco en el método científico. Y esto por varias cosas: uno, porque la solidez de los programas pedagógicos no permite que tengan un perfil de egreso que se pueda colocarse en los empleos; segundo, falta del rigor académico que incluye tener claustro de profesores”, comenta Amozurrutia.

Para la experta en temas de educación, las instalaciones de estas Universidades no son las adecuadas para impartir educación superior, al considerar que estas escuelas en realidad están en “teoría o en el papel” con un “presupuesto enorme” que no llegó a la infraestructura ni para la generación de currículas educativas sólidas ni para tener un grupo de profesores.

“Me parece que las instalaciones no dan para el conocimiento de las materias que se imparten. Tomamos en cuenta que este tipo de universidades tienen mayormente carreras de todo tipo, pero sobre todo de la salud y para generar un profesional de la salud pues también no sólo necesita un aula digna, necesita toda la infraestructura necesaria para aprender una carrera de ese tipo”, señala.

Amozurrutia confía en que la próxima presidenta Claudia Sheinbaum, al tener un perfil doctoral y científico, le dé solidez y seriedad a estas escuelas y “que no sean sólo una carátula para cumplir una promesa de campaña que sólo sirvió para desviar un recurso que no se está utilizando para la educación”.

El sociólogo Felipe Gaytán Alcalá comenta que si bien la llamada "Cuarta Transformación" se preocupó porque el tema educativo fuera central y las clases menos favorecidas tuvieran acceso a la educación superior para disminuir la brecha de desigualdad, el problema es que no han logrado conformarse como una opción viable.

“El problema al exterior es que no ha logrado constituirse como una opción de educación viable o eficiente para muchos de los que ingresan. Les da un título, pero no les permite el acceso al mercado de trabajo, La otra es, ¿en realidad son universidades o son centros escolares? Una universidad tiene tres características: Tiene investigación, docencia y extensión. Y las universidades Benito Juárez se han constituido más como centros de docencia”, explica.

El también experto en temas educativos menciona que mercados laborales no han reconocido la formación educativa de los estudiantes de la Universidades para el Bienestar y no por su falta de validez, sino por la eficiencia que pueden tener los egresados.

“Es una unidad descentralizada de la SEP que genera títulos con validez propia, pero esto ha causado que muchos de los mercados laborales no sean reconocidos o tengan resquemor sobre esta formación. Entonces, no se ha consolidado en el ámbito del sistema de educación superior del país. Que es la tarea de la nueva administración, con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, que va a desaparecer el Conahcyt”, mencionó.

Gaytán Alcalá considera que al interior también hay problemas, como el que no se haya consolidado una planta de profesores, que no tengan líneas de trabajo, que no ofrezcan todas las carreras en los planteles y que el ingreso a éstas no sea por examen de admisión.

“El ingreso a la universidad no se da por examen de admisión, que ha sido una disputa que se ha dado en los últimos días, sobre todo a partir del rechazo de los aspirantes en la UNAM. ¿Debe haber un examen de admisión o no?, porque eso lo leen como elitista, pero no es elitismo. Es una forma de selección para saber si vas a poder terminar la carrera o no, si vas a poder tener una oportunidad de poder consolidarte en tu carrera universitaria. Muchos pueden ingresar, pero pocos salen”, enfatizó.