Lo que se sabe de la funcionaria que fue despedida tras "huir" de su oficina

La directora de Gobierno de Querétaro, María Cristina Niño de Rivera, fue despedida después de difundir un video que se hizo viral, donde dijo que "huyó" de su oficina sin atender a los ciudadanos.

En un video que compartió en redes sociales, Niño de Rivera explicó que se salió de su oficina, pese a que ciudadanos las buscaban para hacer un refrendo.

“Hoy huí de la oficina, porque es el último día para refrendar y de repente todos ‘se me olvido el tiempo, me comprometo’ y no, porque los requisitos son los requisitos. Me da risa porque hay mucha gente que no sabe que soy la directora de gobierno y me ven chiquita. El punto es que no saben, literal, cuánta gente pasó enfrente de mí y le decía a Lalis 'quiero hablar con la maestra' y yo ahí aladito, pero obvio nunca se imaginan a una mujer joven”, dijo entre risas.